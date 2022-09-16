Депутат гордумы Екатеринбурга Колесников обматерил вице-мэра при обсуждении вопроса о нелегальных киосках
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На сегодняшнем заседании Екатеринбургской городской думы при обсуждении вопроса о нелегальных павильонах и киосках произошла перепалка между депутатом и владельцем управляющей компании Железнодорожного района Александром Колесниковым и заместителем главы Екатеринбурга Дмитрием Ноженко.
Ноженко выступал докладчиком по вопросу утверждения положения «О порядке выявления, выноса, демонтажа, хранения и возврата законным владельцам нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург"».
Комментируя слова Ноженко о том, что администрация не имеет полномочий убирать киоски с территории многоквартирных домов, Колесников воскликнул:
— Вы разместили, за собой подотрите, б****ь!
— Мне после вашей реплики уйти с трибуны? Вы измените тональность для начала. Я вам не то слово, которое вы произнесли, — ответил ему Ноженко.
Развития конфликта не последовало. После непродолжительной перепалки в гордуме перешли к выступлениям, и в итоге депутаты проголосовали за принятие постановления, позволяющего администрации города ликвидировать нелегальные киоски без решения суда. Теперь для этого будет достаточно лишь обращения горожан или правоохранительных органов.
«Вечерние ведомости» ранее писали о проблеме нелегальной уличной торговли. По некоторым оценкам, в Екатеринбурге на две тысячи легальных киосков и павильонов (указанных в Схеме НТО) приходится ещё столько же нелегальных. И эта проблема не решается со сменой уже нескольких глав города.
Ноженко выступал докладчиком по вопросу утверждения положения «О порядке выявления, выноса, демонтажа, хранения и возврата законным владельцам нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург"».
Комментируя слова Ноженко о том, что администрация не имеет полномочий убирать киоски с территории многоквартирных домов, Колесников воскликнул:
— Вы разместили, за собой подотрите, б****ь!
— Мне после вашей реплики уйти с трибуны? Вы измените тональность для начала. Я вам не то слово, которое вы произнесли, — ответил ему Ноженко.
Развития конфликта не последовало. После непродолжительной перепалки в гордуме перешли к выступлениям, и в итоге депутаты проголосовали за принятие постановления, позволяющего администрации города ликвидировать нелегальные киоски без решения суда. Теперь для этого будет достаточно лишь обращения горожан или правоохранительных органов.
«Вечерние ведомости» ранее писали о проблеме нелегальной уличной торговли. По некоторым оценкам, в Екатеринбурге на две тысячи легальных киосков и павильонов (указанных в Схеме НТО) приходится ещё столько же нелегальных. И эта проблема не решается со сменой уже нескольких глав города.
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