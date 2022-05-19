Против экс-замглавы администрации ЖД района Екатеринбурга заведено уговное дело о взятке

Марк Лисин © Вечерние ведомости

На бывшего заместителя главы администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Александра Злобина завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка). Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали сразу два независимых друг от друга источника.В рамках уголовного дела сегодня в администрации района проводили выемку документов.По данным наших источников, деньги экс-чиновнику платили за «покровительство» над уличным торговцем, который вел предпринимательскую деятельность в павильонах и киосках на территории района.При этом, по словам собеседника «Вечерних ведомостей», по версии следствия, деньги переводились на личные карты 18-летней дочери экс-чиновника и его самого.Речь идёт о сумме в 265 020 рублей.Экс-чиновника разрабатывали и задержали полицейские из ОБЭПиПК екатеринбургского УМВД. А уголовное дело возбуждено следователем по особо важным делам следственного отдела по ЖД району Екатеринбурга.По неофициальной информации, Злобин задержан в рамках 91 статьи УПК, решается вопрос о его аресте.Также известно, что дело возбуждено и против предпринимателя, подозреваемого в даче взятки. Однако сам он пока не задержан.