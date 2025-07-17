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СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге задержали регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева. Об этом сообщает само информационное агентство.
По данным ресурса, он проходит в качестве свидетеля по делу свердловского редактора Дениса Алаярова.
В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.
Напомним, Дениса Алаярова задержали в начале июне. Ему было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (статья 291 УК РФ). По версии следствия, он передал 20 тысяч рублей Андрею Карпову, работавшему начальником отдела уголовного розыска в екатеринбургском ОП №10, за получение оперативных сводок. Экс-полицейского обвиняют по двум статьям УК – о получении взятки и превышении должностных полномочий (статьи 290 и 286 УК РФ). Ранее также сообщалось, что Карпов является родным дядей для Аллаярова.
По ходатайству следователя Дениса Алаярова отправили под стражу, где он пробудет до 4 августа. Андрею Карпову была избрана более мягкая мера пресечения – домашний арест.
По данным ресурса, он проходит в качестве свидетеля по делу свердловского редактора Дениса Алаярова.
«Журналист успел сообщить адвокатам, что его везут на допрос в региональное управление Следственного комитета. Сейчас защитники не имеют к нему доступа»,
– пишет информагентство.
В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.
Напомним, Дениса Алаярова задержали в начале июне. Ему было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (статья 291 УК РФ). По версии следствия, он передал 20 тысяч рублей Андрею Карпову, работавшему начальником отдела уголовного розыска в екатеринбургском ОП №10, за получение оперативных сводок. Экс-полицейского обвиняют по двум статьям УК – о получении взятки и превышении должностных полномочий (статьи 290 и 286 УК РФ). Ранее также сообщалось, что Карпов является родным дядей для Аллаярова.
По ходатайству следователя Дениса Алаярова отправили под стражу, где он пробудет до 4 августа. Андрею Карпову была избрана более мягкая мера пресечения – домашний арест.
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