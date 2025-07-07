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Отца из Артёмовского и его дочь приговорили к лишению свободы за истязание опекаемого ребёнка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ещё одному опекуну вынесли приговор в Свердловской области. В Артёмовском районе к лишению свободы приговорили опекуна мальчика, 2009 года рождения, более двух месяцев истязавшего его. Также срок получила его дочь, участвовавшая в издевательствах.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина вместе со своей совершеннолетней дочерью с декабря 2022 года по февраль 2023 года истязали опекаемого мальчика, который жил с ними. Всё это сопровождалось постоянными оскорблениями.
Артёмовский городской суд признал в зависимости от роли и степени участия признало отца с дочерью виновными в незаконном лишении свободы по сговору (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ) истязаниях несовершеннолетнего с особой жестокостью группой лиц (пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Обоим было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в понедельник вынесли приговор опекунше из Белоярского района. Её признали виновной в истязании пятерых детей, которых она брала под опеку.
А 28 июля должны огласить приговор екатеринбургской опекунше Веронику Наумовой по резонансному делу о смерти шестилетнего Далера Бобиева. Государственное обвинение запросило для женщины 25 лет лишения свободы. В прошлом месяце она выступала с последним словом.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина вместе со своей совершеннолетней дочерью с декабря 2022 года по февраль 2023 года истязали опекаемого мальчика, который жил с ними. Всё это сопровождалось постоянными оскорблениями.
«В частности, осужденные периодически наносили мальчику телесные повреждения, препятствовали его сну, заставляли ребенка мыться и справлять естественную нужду в снегу в холодное время года в условиях температуры воздуха ниже 3 градусов Цельсия.
Они неоднократно привязывали ребёнка к ложе из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня»,
Они неоднократно привязывали ребёнка к ложе из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня»,
– привели подробности в прокуратуре.
Артёмовский городской суд признал в зависимости от роли и степени участия признало отца с дочерью виновными в незаконном лишении свободы по сговору (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ) истязаниях несовершеннолетнего с особой жестокостью группой лиц (пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Обоим было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в понедельник вынесли приговор опекунше из Белоярского района. Её признали виновной в истязании пятерых детей, которых она брала под опеку.
А 28 июля должны огласить приговор екатеринбургской опекунше Веронику Наумовой по резонансному делу о смерти шестилетнего Далера Бобиева. Государственное обвинение запросило для женщины 25 лет лишения свободы. В прошлом месяце она выступала с последним словом.
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Опекуншу из Белоярского района за истязание пятерых детей приговорили к условному сроку
07 июля 2025
07 июля 2025