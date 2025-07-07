Отца из Артёмовского и его дочь приговорили к лишению свободы за истязание опекаемого ребёнка

– привели подробности в прокуратуре.

«В частности, осужденные периодически наносили мальчику телесные повреждения, препятствовали его сну, заставляли ребенка мыться и справлять естественную нужду в снегу в холодное время года в условиях температуры воздуха ниже 3 градусов Цельсия.Они неоднократно привязывали ребёнка к ложе из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня»,