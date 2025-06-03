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Опекунше Наумовой, обвиняемой в убийстве Далера, запросили 25 лет лишения свободы
Фото: прокуратура Свердловской области
Опекунше Веронике Наумовой, обвиняемой в истязании и убийстве шестилетнего Далера Бобиева, гособвинение запросило 25 лет лишения свободы.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 6 июня, состоялись прения по уголовному делу в отношении Наумовой и её племянника. Их, напомним, в зависимости от роли и степени участия обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью из-за расовой ненависти («д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью («б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ), истязании (пп. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ), лишении свободы (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений (ч. 4 ст. 150 УК РФ), неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).
По версии следствия, с момента, когда Вероника Наумова стала опекуном Далера (это произошло в декабре 2019 года), осознавая, что ребёнок в силу своего возраста не способен отстаивать свои права, издевалась над ним. Следствие убеждено, что женщина истязала его физически и морально: ребёнка систематически избивали и ограничивали в общении с другими детьми. 2 декабря 2022 года Далер скончался, будучи утопленным в ванной. О смерти ребёнка Наумова никуда сообщать не стала, и скрывала это до июня 2023 года. Перед проверкой семьи органами опеки она заявила, что мальчик сбежал, но позже его тело нашли в спортивной сумке гараже, где оно пролежало полгода. Всё это время Вероника Наумова получила социальные выплаты на мальчика – почти 120 тысяч рублей.
В судебных прениях выступал лично прокурор области Борис Крылов. Он попросил суд назначить Веронике Наумовой 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 100 тысяч рублей, а её племяннику – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, в июле 2023 года назад мы публиковали колонку директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой, участвовавшей в поисках мальчика, с вопросами, которые по сей день остаются без ответа.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 6 июня, состоялись прения по уголовному делу в отношении Наумовой и её племянника. Их, напомним, в зависимости от роли и степени участия обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью из-за расовой ненависти («д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью («б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ), истязании (пп. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ), лишении свободы (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений (ч. 4 ст. 150 УК РФ), неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).
По версии следствия, с момента, когда Вероника Наумова стала опекуном Далера (это произошло в декабре 2019 года), осознавая, что ребёнок в силу своего возраста не способен отстаивать свои права, издевалась над ним. Следствие убеждено, что женщина истязала его физически и морально: ребёнка систематически избивали и ограничивали в общении с другими детьми. 2 декабря 2022 года Далер скончался, будучи утопленным в ванной. О смерти ребёнка Наумова никуда сообщать не стала, и скрывала это до июня 2023 года. Перед проверкой семьи органами опеки она заявила, что мальчик сбежал, но позже его тело нашли в спортивной сумке гараже, где оно пролежало полгода. Всё это время Вероника Наумова получила социальные выплаты на мальчика – почти 120 тысяч рублей.
В судебных прениях выступал лично прокурор области Борис Крылов. Он попросил суд назначить Веронике Наумовой 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 100 тысяч рублей, а её племяннику – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, в июле 2023 года назад мы публиковали колонку директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой, участвовавшей в поисках мальчика, с вопросами, которые по сей день остаются без ответа.
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