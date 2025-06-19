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Обвиняемая в убийстве Далера опекунша Вероника Наумова выступила с последним словом
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге завершается процесс по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева, тело которого полгода пролежало в гараже, пока бравшая его под свою опеку Вероника Наумова скрывала его смерть. Сегодня ей было предоставлено последнее слово.
Также с последним словом выступал её племянник – Даниил Егольников. Однако больше всего внимания было сосредоточено на словах Наумовой.
В СМИ рассказывают о том, что было слышно из-за двери (судебное разбирательство проходило в зарытом для публики режиме, чтобы не допустить разглашения интимных подробностей жизни несовершеннолетних). По данным «КП-Екатеринбург», в своём последнем слове Вероника Наумова отрицала свою причастность к истязанию детей и гибели Далера.
По словам собеседника «Ъ-Урал», Вероника Наумова настаивает на том, что смерть ребёнка наступила, когда он находился со своей сестрой в ванной.
Напомним, следствие считает, что Далер погиб от механической асфиксии вследствие утопления 2 декабря 2022 года. Однако о его смерти стало известно спустя почти семь месяцев – 26 июня Наумова заявила в полицию о пропаже мальчика, а уже 29 числа призналась, что прятала тело ребёнка в гараже.
Веронику Наумову обвиняют в 62 преступлениях, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области. В их числе:
– 49 эпизодах незаконного лишения свободы (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ);
– 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (пп. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ);
– 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК РФ);
– 2 эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ);
– истязании (п. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ);
– убийстве малолетнего (п.п. «в», «д», «л» ч.2 ст.105 УК РФ);
– мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).
Гособвинение просит назначить Наумовой 25 лет лишения свободы.
Огласить приговор Веронике Наумовой и Даниилу Егольникову должны в субботу, 28 июля, в 14.00.
Также с последним словом выступал её племянник – Даниил Егольников. Однако больше всего внимания было сосредоточено на словах Наумовой.
В СМИ рассказывают о том, что было слышно из-за двери (судебное разбирательство проходило в зарытом для публики режиме, чтобы не допустить разглашения интимных подробностей жизни несовершеннолетних). По данным «КП-Екатеринбург», в своём последнем слове Вероника Наумова отрицала свою причастность к истязанию детей и гибели Далера.
«Все говорят, что я истязала детей. Но доказательств этому нет. <...> Следствие утверждает, что нашли предметы, которые я использовала для истязаний. Но на них нет моих ДНК, нет ДНК Далера. Все обвинение строится на показаниях троих людей. <…> Ребёнка я не убивала. Не считаю, что я им что-то должна. Из экспертиз не ясна причина смерти Далера. Может, если бы я вызвала тогда скорую, он бы остался жив. Это моя самая большая вина»,
– приводит её слова издание.
По словам собеседника «Ъ-Урал», Вероника Наумова настаивает на том, что смерть ребёнка наступила, когда он находился со своей сестрой в ванной.
Напомним, следствие считает, что Далер погиб от механической асфиксии вследствие утопления 2 декабря 2022 года. Однако о его смерти стало известно спустя почти семь месяцев – 26 июня Наумова заявила в полицию о пропаже мальчика, а уже 29 числа призналась, что прятала тело ребёнка в гараже.
Веронику Наумову обвиняют в 62 преступлениях, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области. В их числе:
– 49 эпизодах незаконного лишения свободы (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ);
– 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (пп. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ);
– 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК РФ);
– 2 эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ);
– истязании (п. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ);
– убийстве малолетнего (п.п. «в», «д», «л» ч.2 ст.105 УК РФ);
– мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).
Гособвинение просит назначить Наумовой 25 лет лишения свободы.
Огласить приговор Веронике Наумовой и Даниилу Егольникову должны в субботу, 28 июля, в 14.00.
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