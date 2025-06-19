Обвиняемая в убийстве Далера опекунша Вероника Наумова выступила с последним словом

– приводит её слова издание.

«Все говорят, что я истязала детей. Но доказательств этому нет. <...> Следствие утверждает, что нашли предметы, которые я использовала для истязаний. Но на них нет моих ДНК, нет ДНК Далера. Все обвинение строится на показаниях троих людей. <…> Ребёнка я не убивала. Не считаю, что я им что-то должна. Из экспертиз не ясна причина смерти Далера. Может, если бы я вызвала тогда скорую, он бы остался жив. Это моя самая большая вина»,