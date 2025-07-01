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Опекуншу из Белоярского района за истязание пятерых детей приговорили к условному сроку
В Белоярском районе вынесли приговор 43-летней местной жительнице, которая постоянно избивала взятых под опеку пятерых малолетних детей.
Суд признал её виновной в истязании детей, находящихся в материальной и иной от неё зависимости (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в суде были представлены доказательства того, что осужденная с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, когда проживала с детьми в Екатеринбурге, и с января 2021 года по ноябрь 2022 года уже в посёлке Белоярский систематически избивала детей и оскорбляла их.
Также в качестве наказания осуждённая могла закрывать детей в подвале дома, в том числе на ночь.
Рассказывать о том, что происходит в семье, дети боялись из-за угроз. О недопустимых мерах воспитания стало известно после того, как женщина выгнала детей на улицу убирать снег и не пускала обратно. В тот день их к себе домой пустила соседка. Она обогрела и накормила детей, после чего сообщила о произошедшем в органы опеки.
Свою вину осуждённая так и не признала.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отмечается, что опекунство осуждённой в отношении детей было прекращено ранее.
Суд признал её виновной в истязании детей, находящихся в материальной и иной от неё зависимости (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в суде были представлены доказательства того, что осужденная с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, когда проживала с детьми в Екатеринбурге, и с января 2021 года по ноябрь 2022 года уже в посёлке Белоярский систематически избивала детей и оскорбляла их.
«Женщина кричала на опекаемых детей, оскорбляла их, применяла в воспитании систематические наказания, нанося телесные повреждения, используя малозначительный повод непослушания»,
– сообщили в ведомстве.
Также в качестве наказания осуждённая могла закрывать детей в подвале дома, в том числе на ночь.
Рассказывать о том, что происходит в семье, дети боялись из-за угроз. О недопустимых мерах воспитания стало известно после того, как женщина выгнала детей на улицу убирать снег и не пускала обратно. В тот день их к себе домой пустила соседка. Она обогрела и накормила детей, после чего сообщила о произошедшем в органы опеки.
Свою вину осуждённая так и не признала.
«Белоярский районный суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В пользу потерпевших детей суд взыскал компенсацию морального вреда в общей сумме 300 тысяч рублей»,
– сказали в прокуратуре.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отмечается, что опекунство осуждённой в отношении детей было прекращено ранее.
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