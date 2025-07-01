Опекуншу из Белоярского района за истязание пятерых детей приговорили к условному сроку

«Женщина кричала на опекаемых детей, оскорбляла их, применяла в воспитании систематические наказания, нанося телесные повреждения, используя малозначительный повод непослушания»,

– сказали в прокуратуре.

«Белоярский районный суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В пользу потерпевших детей суд взыскал компенсацию морального вреда в общей сумме 300 тысяч рублей»,