Ирбитские подростки на угнанной машине «доехали» до суда

Сообщение об угоне автомашины ВАЗ-2113 поступило в дежурную часть МО МВД России «Ирбитский» 19 октября в 11:40. Найти «любителей быстрой езды» удалось оперативно: оба подростка уже состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. В школе характеризуются отрицательно, интереса к обучению не проявляют.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ирбите завершилось расследование резонансного уголовного дела в отношении двух 15-летних подростков, обвиняемых в угоне автомобиля. Юным правонарушителям инкриминируется преступление, Уголовным Кодексом формулирующееся как «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору».Пацаны совершили своё преступление в ночь на 19 октября 2024 года. Они заметили незапертую машину марки «ВАЗ-2113», оставленную с ключами в замке зажигания. Искушение оказалось сильнее здравого смысла — молодые люди решили воспользоваться ситуацией и «покататься». Позже к ним присоединились четыре девушки — знакомые подростков. Однако эти «покатушки» привлекли внимание экипажа дорожно-патрульной службы. На законное требование об остановке водитель не отреагировал, и началась непродолжительная погоня. Осознав безвыходность положения, угонщики бросили машину и попытались скрыться. Но вскоре их личности были установлены.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, задержание не заняло много времени:Теперь двум юным жителям Ирбита грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело о ночном угоне передано в суд.