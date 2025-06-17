Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание

– сообщили в областной прокуратуре.

«Из числа смягчающих наказание обстоятельств исключены явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Евгении Вознесенской назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судом на основании статьи 82 УК РФ применена к осуждённой отсрочка – отбывать наказание она будет по достижению ребёнком 14-летнего возраста»,