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Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
Фото: прокуратура Свердловской области
Бывшей сотруднице отдела опеки и попечительства управления социальной политики №25 Евгении Вознесенской, которую осудили за то, что она сфальсифицировала акт об условиях проживания Далера Бобиева, во второй раз изменили приговор.
Напомним, в августе 2024 года Чкаловский районный суд признал Вознесенскую виновной в служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что 2 декабря 2022 года она должна была навестить приёмную семью Далера, чтобы проверить в каких условиях проживёт ребёнок, но вместо этого позвонила одному из опекунов и с его слов составила акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, внеся таким образом заведомо ложные сведения в документ – она не могла знать правду ли её говорит опекун, так как сама не видела этих условий на момент разговора. Именно в этот день, по версии следствия, Далер погиб от механической асфиксии вследствие утопления. Судом Евгении Вознесенской был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Государственного обвинителя такой результат не устроил, и он подал апелляционное представление, указав на мягкость приговора. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев доводы жалобы, частично удовлетворил представление – осуждённой увеличили штраф до 200 тысяч рублей, и добавили к этому лишение права занимать должности на государственной и гражданской службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года.
Как рассказали в прокуратуре региона, Свердловский областной суд отклонил доводы государственного обвинителя об исключении из числа смягчающих обстоятельств активного способствования раскрытию и расследованию преступления отклонены. В связи с этим на постановление суда апелляционной инстанции прокуратура принесла кассационное представление, и уже Седьмым кассационным судом общей юрисдикции представление было удовлетворено – апелляционное постановление Свердловского областного суда отменили.
При новом рассмотрении Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора.
Напомним, в августе 2024 года Чкаловский районный суд признал Вознесенскую виновной в служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что 2 декабря 2022 года она должна была навестить приёмную семью Далера, чтобы проверить в каких условиях проживёт ребёнок, но вместо этого позвонила одному из опекунов и с его слов составила акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, внеся таким образом заведомо ложные сведения в документ – она не могла знать правду ли её говорит опекун, так как сама не видела этих условий на момент разговора. Именно в этот день, по версии следствия, Далер погиб от механической асфиксии вследствие утопления. Судом Евгении Вознесенской был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Государственного обвинителя такой результат не устроил, и он подал апелляционное представление, указав на мягкость приговора. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев доводы жалобы, частично удовлетворил представление – осуждённой увеличили штраф до 200 тысяч рублей, и добавили к этому лишение права занимать должности на государственной и гражданской службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года.
Как рассказали в прокуратуре региона, Свердловский областной суд отклонил доводы государственного обвинителя об исключении из числа смягчающих обстоятельств активного способствования раскрытию и расследованию преступления отклонены. В связи с этим на постановление суда апелляционной инстанции прокуратура принесла кассационное представление, и уже Седьмым кассационным судом общей юрисдикции представление было удовлетворено – апелляционное постановление Свердловского областного суда отменили.
При новом рассмотрении Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора.
«Из числа смягчающих наказание обстоятельств исключены явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Евгении Вознесенской назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судом на основании статьи 82 УК РФ применена к осуждённой отсрочка – отбывать наказание она будет по достижению ребёнком 14-летнего возраста»,
– сообщили в областной прокуратуре.
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