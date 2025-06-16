Возрастное ограничение 18+
Дело обвиняемой в нападении на одноклассницу сыновей жительницы Нижнего Тагила передадут в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В прокуратуре Свердловской области сообщили, что обвинительное заключение по уголовному делу жительницы Нижнего Тагила, которую обвиняют в нападении на одноклассницу её сыновей, утвердили.
Речь идёт о конфликте, который произошёл в конце 2023 года. По версии следствия, обвиняемая, став свидетельницей ссоры между детьми, ударила десятилетнюю девочку рукой по лицу, от чего школьница упала. После этого её сыновья стали избивать свою одноклассницу. Всё это, как считает следствие, продолжалась с одобрения обвиняемой.
В результате девочка с закрытой черепно-мозговой травмой попала в больницу.
В прошлом году, напомним, уголовное дело об избиении школьницы прекратили, что вызвало недовольство со стороны председателя СК Александр Бастрыкин, вслед за которым последовало требование повторно возбудить уголовное дело. Также тогда глава ведомства распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства. Ожидалось, что его будут рассматривать в Москве.
По данным прокуратуры Свердловской области, уголовное дело собираются рассматривать в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила.
Речь идёт о конфликте, который произошёл в конце 2023 года. По версии следствия, обвиняемая, став свидетельницей ссоры между детьми, ударила десятилетнюю девочку рукой по лицу, от чего школьница упала. После этого её сыновья стали избивать свою одноклассницу. Всё это, как считает следствие, продолжалась с одобрения обвиняемой.
«Обвиняемая словесно поддерживала и одобряла действия сыновей, а также руками удерживала находившихся на месте одноклассников девочки, которые пытались прекратить применение насилия в отношении последней»,
– рассказали в прокуратуре.
В результате девочка с закрытой черепно-мозговой травмой попала в больницу.
В прошлом году, напомним, уголовное дело об избиении школьницы прекратили, что вызвало недовольство со стороны председателя СК Александр Бастрыкин, вслед за которым последовало требование повторно возбудить уголовное дело. Также тогда глава ведомства распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства. Ожидалось, что его будут рассматривать в Москве.
По данным прокуратуры Свердловской области, уголовное дело собираются рассматривать в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Серовчанина, обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына, оставили в СИЗО
16 июня 2025
16 июня 2025