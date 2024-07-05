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Дело об избиении девочки в Нижнем Тагиле будут рассматривать в Москве
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Председатель Следственного комитета России остался недоволен тем, как в Нижнем Тагиле рассматривалось дело об избиении школьницы её однокашниками. Александр Бастрыкин потребовал передать дело в центральный аппарат ведомства.
Напомним, возмутительная история имела место в конце прошлого года. После уроков 11-летнюю девочку подкараулили на улице два-брата, которые учатся в одной с ней школе. Они нанесли школьнице побои, да так остервенело, что потерпевшая оказалась на больничной койке сотрясением головного мозга и сильными ушибами. Что возмутительней всего, мать двух малолетних агрессоров, как свидетельствую очевидцы, не только присутствовала при избиении, но и подзуживала своих отпрысков.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое окончилось «пшиком». Заверения, что оно находится на личном контроле Бастрыкина, не помешали представителям местного следственного управления дело закрыть, а с матери сопливых хулиганов снять обвинения по вовлечению несовершеннолетних в совершение преступления.
Буквально несколько дней назад, в конце прошлой недели, Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело в отношении братьев-школьников. Но, по всей видимости, доверия к уральским представителям ведомства у него больше нет, и уже сегодня он поручил передать материалы дела в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования.
Напомним, возмутительная история имела место в конце прошлого года. После уроков 11-летнюю девочку подкараулили на улице два-брата, которые учатся в одной с ней школе. Они нанесли школьнице побои, да так остервенело, что потерпевшая оказалась на больничной койке сотрясением головного мозга и сильными ушибами. Что возмутительней всего, мать двух малолетних агрессоров, как свидетельствую очевидцы, не только присутствовала при избиении, но и подзуживала своих отпрысков.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое окончилось «пшиком». Заверения, что оно находится на личном контроле Бастрыкина, не помешали представителям местного следственного управления дело закрыть, а с матери сопливых хулиганов снять обвинения по вовлечению несовершеннолетних в совершение преступления.
Буквально несколько дней назад, в конце прошлой недели, Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело в отношении братьев-школьников. Но, по всей видимости, доверия к уральским представителям ведомства у него больше нет, и уже сегодня он поручил передать материалы дела в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования.
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