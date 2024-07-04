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Глава СК потребовал возобновить уголовное дело в отношении избивших одноклассницу братьев-школьников из Нижнего Тагила
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело в отношении братьев-школьников из Нижнего Тагила, избивших свою одноклассницу, по прежней квалификации – причинение телесных повреждений.
Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении мальчиков было прекращено. В следственных органов областного СК объяснили, что такое решение было принято ввиду недостижения подростками возраста привлечения к уголовной ответственности. Также там отметили, что расследование уголовного дела в отношении матери братьев по статье 213 УК РФ (хулиганство) продолжается.
Напомним, что избиение девочки-сироты в Нижнем Тагиле, в результате которого она попала в больницу с травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой, вызвало большой резонанс на федеральном уровне – ряд публикаций на эту тему сделал, в частности, депутат Госдумы от «Единой России» Николай Валуев. «Подлили масла в огонь» и ряд представителей государства в самом Нижнем Тагиле – так, замначальника нижнетагильского отдела полиции № 19 Тарас Булгаков написал комментарий под новостью об избиении в одном из нижнетагильских пабликов в ВК «Раздули из ничего чего» (впоследствии удалил комментарий и получил дисциплинарное взыскание), а мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал избиение девочки «рядовым событием», а федеральный резонанс истории объяснил происками неких «колл-центров из Украины и Прибалтики».
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко повторно по прежней квалификации возбудить уголовное дело, представить заключение судебно-медицинской экспертизы, а также доложить о принятых мерах воспитательного воздействия на подростков, напавших на девочку»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении мальчиков было прекращено. В следственных органов областного СК объяснили, что такое решение было принято ввиду недостижения подростками возраста привлечения к уголовной ответственности. Также там отметили, что расследование уголовного дела в отношении матери братьев по статье 213 УК РФ (хулиганство) продолжается.
Напомним, что избиение девочки-сироты в Нижнем Тагиле, в результате которого она попала в больницу с травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой, вызвало большой резонанс на федеральном уровне – ряд публикаций на эту тему сделал, в частности, депутат Госдумы от «Единой России» Николай Валуев. «Подлили масла в огонь» и ряд представителей государства в самом Нижнем Тагиле – так, замначальника нижнетагильского отдела полиции № 19 Тарас Булгаков написал комментарий под новостью об избиении в одном из нижнетагильских пабликов в ВК «Раздули из ничего чего» (впоследствии удалил комментарий и получил дисциплинарное взыскание), а мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал избиение девочки «рядовым событием», а федеральный резонанс истории объяснил происками неких «колл-центров из Украины и Прибалтики».
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