Глава СК потребовал возобновить уголовное дело в отношении избивших одноклассницу братьев-школьников из Нижнего Тагила

«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко повторно по прежней квалификации возбудить уголовное дело, представить заключение судебно-медицинской экспертизы, а также доложить о принятых мерах воспитательного воздействия на подростков, напавших на девочку»,