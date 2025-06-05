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Уголовное дело, в рамках которого в Ura.ru прошли обыски, возбуждено на полицейского
Кадр из видео: Ura.ru
Уголовное дело, из-за которого в екатеринбургской редакции Ura.ru прошли обыски, возбуждено не на журналистов. Трое сотрудников, к которым у следователей возникли вопросы, проходят в деле как свидетели. Об этом Вечерним ведомостям сообщил адвокат Георгий Краснов.
По его словам, дело было возбуждено 15 апреля 2025 года на сотрудника полиции. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК). Георгий Краснов также сообщил, что трёх журналистов, которых доставляли в СК на допросы, уже отпустили.
Ранее редакция Ura.ru сообщила, что во время обыска и допроса шефа свердловской областной редакции Дениса Аллаярова к нему не допустили адвоката Анастасию Харисанову.
ТАСС пишет, что на компьютерах Ura. Ru обнаружили «подтверждения покупки оперативных сводок у представителей силовых структур».
По его словам, дело было возбуждено 15 апреля 2025 года на сотрудника полиции. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК). Георгий Краснов также сообщил, что трёх журналистов, которых доставляли в СК на допросы, уже отпустили.
Ранее редакция Ura.ru сообщила, что во время обыска и допроса шефа свердловской областной редакции Дениса Аллаярова к нему не допустили адвоката Анастасию Харисанову.
ТАСС пишет, что на компьютерах Ura. Ru обнаружили «подтверждения покупки оперативных сводок у представителей силовых структур».
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