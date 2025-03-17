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СМИ сообщают о задержании владельца автомойки в Каменске-Уральском, где издевались над девушками
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Каменске-Уральском задержали владельца автомойки, где издевались над двумя девушками.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свой источник. По данным издания, владельца автомойки могут подозревать в пособничестве. Официальной информации о его задержании пока не было.
Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 3 января. Группа молодых людей удерживала двух девушек на автомойке, где их избивали и поливали ледяной водой и пеной для мойки машин. Помимо этого, девушек заставляли раздеваться. Всё происходящее снималось на камеру.
После случившегося автомойку закрыли. Обвиняемые по этому делу сейчас находятся в СИЗО.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свой источник. По данным издания, владельца автомойки могут подозревать в пособничестве. Официальной информации о его задержании пока не было.
Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 3 января. Группа молодых людей удерживала двух девушек на автомойке, где их избивали и поливали ледяной водой и пеной для мойки машин. Помимо этого, девушек заставляли раздеваться. Всё происходящее снималось на камеру.
После случившегося автомойку закрыли. Обвиняемые по этому делу сейчас находятся в СИЗО.
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