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Прокуратура намерена проконтролировать уголовное дело об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), возбуждённое после нападения трёх молодых людей на двух девушек на автомойке.
Сообщается, что конфликт, о котором идёт речь, произошёл 3 января 2025 года в помещении автомойки на улице Карла Маркса молодые люди, 2004, 2008, 2007 годов рождения, напали на двух девушек, одна из которых – несовершеннолетняя. Что послужило поводом для нападения, не уточняется. В прокуратуре области утверждают, что это произошло в результате личного конфликта.
Отмечается, что с молодыми людьми, побившими девушек, прокурор Каменска-Уральского провёл разъяснительно-профилактическую работу.
Также представители ведомства намерены пообщаться с органами системы профилактики и родителями несовершеннолетних.
По данным Е1, девушек не только избили, но и раздели, заставили встать на колени, после чего поливали ледяной водой и пеной для мойки машин, а их подруг заставили смотреть на расправу.
Сообщается, что конфликт, о котором идёт речь, произошёл 3 января 2025 года в помещении автомойки на улице Карла Маркса молодые люди, 2004, 2008, 2007 годов рождения, напали на двух девушек, одна из которых – несовершеннолетняя. Что послужило поводом для нападения, не уточняется. В прокуратуре области утверждают, что это произошло в результате личного конфликта.
Отмечается, что с молодыми людьми, побившими девушек, прокурор Каменска-Уральского провёл разъяснительно-профилактическую работу.
Также представители ведомства намерены пообщаться с органами системы профилактики и родителями несовершеннолетних.
По данным Е1, девушек не только избили, но и раздели, заставили встать на колени, после чего поливали ледяной водой и пеной для мойки машин, а их подруг заставили смотреть на расправу.
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