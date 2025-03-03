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Ещё одному обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском избрали меру пресечения
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд сообщил об избрании Синарским районным судом Каменска-Уральского меры пресечения ещё одному обвиняемому по делу о похищении девушек, которых избили на автомойке.
Речь идёт о 20-летнем Викторе Кухтину. Его обвиняют в похищении двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего (п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее Синарский районный суд отправил в СИЗО 19-летнего Ивана Петрова, также ставшего новым фигурантом дела.
Речь идёт о 20-летнем Викторе Кухтину. Его обвиняют в похищении двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего (п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
«Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок до 1 мая 2025 года включительно»,
– сообщили в облсуде.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее Синарский районный суд отправил в СИЗО 19-летнего Ивана Петрова, также ставшего новым фигурантом дела.
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