Нового фигуранта дела об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском отправили под стражу

– сказали в ведомстве.

«Он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на потерпевших, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда»,