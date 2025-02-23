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Нового фигуранта дела об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском отправили под стражу
Фото: прокуратура Свердловской области
Молодому человеку, который стал новым фигурантом дела об избиении двух девушек на автомойке в Каменске-Уральском, избрали меру пресечения. Он отправится в СИЗО.
Синарский районный суд Каменска-Уральского, рассмотрев ходатайство органов следствия, избрал для парня заключение под стражу на срок 2 месяца, то есть до 1 мая 2025 года, сообщили в прокуратуре Свердловской области
На его заключении под стражу настаивал прокурор, по мнению которого, обвиняемый способен помешать расследованию.
По версии следствия, он участвовал в похищении девушек. Ему вменяют похищение двух лиц с применением насилия (п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Синарский районный суд Каменска-Уральского, рассмотрев ходатайство органов следствия, избрал для парня заключение под стражу на срок 2 месяца, то есть до 1 мая 2025 года, сообщили в прокуратуре Свердловской области
На его заключении под стражу настаивал прокурор, по мнению которого, обвиняемый способен помешать расследованию.
«Он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на потерпевших, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда»,
– сказали в ведомстве.
По версии следствия, он участвовал в похищении девушек. Ему вменяют похищение двух лиц с применением насилия (п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
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