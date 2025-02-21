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В дело об избиении двух девушек на автомойке в Каменске-Уральском появится ещё один обвиняемый
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет Свердловской области выявил дополнительный эпизод преступления в рамках расследования уголовного дела о похищении двух девушек в Каменске-Уральском. К ранее обвиняемым в ряде преступлений молодым людям присоединился 19-летний местный житель.
Как сообщает СК России по Свердловской области, 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый и его 19-летний соучастник похитили двух несовершеннолетних — юношу 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения. Их силой вывезли из квартиры в Каменске-Уральском в помещение автомойки на улице Карла Маркса, где применили к ним физическое насилие. Позже подростков перевезли в другую квартиру, откуда отпустили на следующий день. По версии следствия, причиной похищения стали имущественные претензии со стороны обвиняемых.
По данному факту возбуждено новое уголовное дело по статье о похищении двух лиц с применением насилия (п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Его объединят с уже расследуемыми эпизодами, в которых фигурируют трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 21, 17 и 16 лет. 19-летнему соучастнику уже предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.
Как сообщает СК России по Свердловской области, 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый и его 19-летний соучастник похитили двух несовершеннолетних — юношу 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения. Их силой вывезли из квартиры в Каменске-Уральском в помещение автомойки на улице Карла Маркса, где применили к ним физическое насилие. Позже подростков перевезли в другую квартиру, откуда отпустили на следующий день. По версии следствия, причиной похищения стали имущественные претензии со стороны обвиняемых.
По данному факту возбуждено новое уголовное дело по статье о похищении двух лиц с применением насилия (п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Его объединят с уже расследуемыми эпизодами, в которых фигурируют трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 21, 17 и 16 лет. 19-летнему соучастнику уже предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.
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