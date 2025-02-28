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В полиции подтвердили версию с мошенниками в истории пропавшей девушки из Полевского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заблокировать друзей и родных в социальных сетях, отключить телефон и покинуть Полевской, 17-летнюю девушку, исчезнувшую 24 февраля, заставили мошенники. Эту версию подтвердил начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
С его слов, аферисты угрожали ей «печальными последствиями», из-за чего девушка боялась ослушаться и продолжала выполнять чужие указания.
Последнее место, до которого она добралась оказался торговый центр под Ижевском в Удмуртской области, где её нашли вечером 27 февраля. Оттуда подростка уже забрали оперуполномоченные, чтобы вернуть в родной город, где её уже опросят и передадут родителям.
В полиции призывают не общаться с неизвестным по телефону или в мессенджерах. По данным свердловского главка МВД, только в январе 2025 года жители региона «спонсировали» мошенников на 339 миллионов рублей.
«С момента таинственного исчезновения она побывала в нескольких городах, в том числе Екатеринбурге, Берёзовском, Верхней Пышме, Кунгуре Пермского края, непосредственно в Перми и на территории Удмуртии. По всем субъектам она передвигалась на такси»,
– рассказал Горелых.
С его слов, аферисты угрожали ей «печальными последствиями», из-за чего девушка боялась ослушаться и продолжала выполнять чужие указания.
Последнее место, до которого она добралась оказался торговый центр под Ижевском в Удмуртской области, где её нашли вечером 27 февраля. Оттуда подростка уже забрали оперуполномоченные, чтобы вернуть в родной город, где её уже опросят и передадут родителям.
В полиции призывают не общаться с неизвестным по телефону или в мессенджерах. По данным свердловского главка МВД, только в январе 2025 года жители региона «спонсировали» мошенников на 339 миллионов рублей.
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