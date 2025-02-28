В полиции подтвердили версию с мошенниками в истории пропавшей девушки из Полевского

– рассказал Горелых.

«С момента таинственного исчезновения она побывала в нескольких городах, в том числе Екатеринбурге, Берёзовском, Верхней Пышме, Кунгуре Пермского края, непосредственно в Перми и на территории Удмуртии. По всем субъектам она передвигалась на такси»,