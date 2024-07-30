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К 12 годам приговорили уральца, толкнувшего свою сожительницу под машину на Пермском тракте

11.03 Пятница, 2 августа 2024
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске на основании вердикта коллегии присяжных вынесли приговор Михаилу Дихтярю, который в ночь с 12 на 13 ноября 2015 году толкнул свою сожительницу под машину на Пермском тракте.

В ту ночь обвиняемый и погибшая вместе возвращались из Екатеринбурга в Красноуфимск, когда между ними произошла ссора. Выясняя отношения, они остановились на обочине, где девушка позже угодила под проезжавший мимо автомобиль. По версии следствия, Дихтярь намеренно толкнул её она дорогу, осознавая, что при той скорости, при которой ездят на трассе, ни один водитель не успеет затормозить перед внезапно вышедшим на проезжую часть человеком.

От удара в грудь погибшая, чтобы не упасть, по инерции сделала несколько шагов назад и попала под машину. Её смерть наступила почти сразу от многочисленных травм. Осужденный свою вину в полном объёме не признал.

«Присяжные пришли к выводу о доказанности вины Дихтяря в совершении преступления. Первоуральский городской суд с учетом вердикта присяжных, позиции государственного обвинителя, данных о личности виновного, назначил Михаилу Дихтярю наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,

– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областной прокуратуры.


Также суд взыскал с осуждённого моральную компенсацию в размере 2 миллионов рублей в пользу родителей погибшей. Приговор пока не вступил в законную силу.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:37 Свердловская прокуратура организовала проверку катастрофы в Нижнем Тагиле
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