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Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику продлили срок домашнего ареста
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывшему ведущему инженеру материально-технического снабжения екатеринбургского «Гортранса» Дмитрию Фурсику на три месяца продлили домашний арест.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, Фурсика задержали ещё в конце октября 2023 года. Его обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ).
В феврале также под стражу отправился Сергей Нугаев, генеральный директор екатеринбургского «Гортранса».
«Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения. Домашний арест Фурсику продлён по 17 мая 2025 года включительно»,
– сообщили в телеграм-канале областного суда.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, Фурсика задержали ещё в конце октября 2023 года. Его обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ).
В феврале также под стражу отправился Сергей Нугаев, генеральный директор екатеринбургского «Гортранса».
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