К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы

– поделились подробностями в прокуратуре.

«Смерть малолетней наступила 5 декабря 2023 года на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердечной и дыхательной деятельности, после того, как осужденный поднял ребёнка и бросил её об пол, в результате чего девочка ударилась о металлические сани, находившиеся в комнате»,