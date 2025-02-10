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К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
Фото: прокуратура Свердловской области
Жителя Первоуральска Ивана Бекурина приговорили к 18 годам строгого режима за жестокое убийство двухлетней падчерицы. Психиатрическая экспертиза установила, что фигурант вменяем и отдавал себе отчёт в том, что делает, сообщили в областном СК.
Свою вину в убийстве ребёнка Бекурин не признал. Он уверен, что девочка погибла не от его рук. При этом в последнем слове он заявил, что ненавидит себя за то, что «поднимал руку на девочку».
Ранее в прокуратуре рассказали, что двухлетнего ребёнка били ремнём, ногами и кулаками по животу и голове, связывали изолентой и скотчем руки и ноги и оставляли в таком положении, с силой бросали в ванну и на бетонный пол. Это происходило, в том числе, на глазах её маленького брата.
Поводом для истязаний было то, что «ребёнок капризничал», рассказывали ранее в СК. По данным региональной прокуратуры, мужчина «испытывал личную неприязнь к дочери своей сожительницы».
Свердловский областной суд назначил Ивану Бекурину 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев. Ранее гособвинитель просил для него 25 лет лишения свободы.
Также суд взыскал с осуждённого 1,2 миллиона рублей в пользу потерпевший.
Напомним, ранее в Свердловском областном суде рассказывали, что тётя девочки настаивала на возвращение дела прокурору на новое разбирательство, считая мать убитого ребёнка причастной к преступлению.
Свою вину в убийстве ребёнка Бекурин не признал. Он уверен, что девочка погибла не от его рук. При этом в последнем слове он заявил, что ненавидит себя за то, что «поднимал руку на девочку».
Ранее в прокуратуре рассказали, что двухлетнего ребёнка били ремнём, ногами и кулаками по животу и голове, связывали изолентой и скотчем руки и ноги и оставляли в таком положении, с силой бросали в ванну и на бетонный пол. Это происходило, в том числе, на глазах её маленького брата.
Поводом для истязаний было то, что «ребёнок капризничал», рассказывали ранее в СК. По данным региональной прокуратуры, мужчина «испытывал личную неприязнь к дочери своей сожительницы».
«Смерть малолетней наступила 5 декабря 2023 года на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердечной и дыхательной деятельности, после того, как осужденный поднял ребёнка и бросил её об пол, в результате чего девочка ударилась о металлические сани, находившиеся в комнате»,
– поделились подробностями в прокуратуре.
Свердловский областной суд назначил Ивану Бекурину 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев. Ранее гособвинитель просил для него 25 лет лишения свободы.
Также суд взыскал с осуждённого 1,2 миллиона рублей в пользу потерпевший.
Напомним, ранее в Свердловском областном суде рассказывали, что тётя девочки настаивала на возвращение дела прокурору на новое разбирательство, считая мать убитого ребёнка причастной к преступлению.
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