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СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге нелегала по подозрению в изнасиловании школьницы

13.41 Понедельник, 23 декабря 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге задержали 21-летнего иностранца, который находился на территории страны нелегально. Его подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы из Кургана.

URA.RU сообщает, что гражданин Таджикистана надругался над девочкой в Железнодорожном районе, сняв всё это на видео.

По данным информационного агентства, задержанный работал на складе одного из крупных маркетплейсов. Со своей жертвой молодой человек познакомился в социальных сетях. В какой-то момент общения он пригласил девочку к себе в гости, и ради этого сам приехал за ней и привёз в Екатеринбурге на съёмную квартиру. Когда школьница осталась с ним наедине, он предложил вступить с ним в половую связь. Девочка отказалась, но ответ его не устроил. Иностранец достал нож и стал угрожать убийством. Он продержал школьницу у себя на съёмном жилье два дня, после чего отправил на такси домой. Уже дома девочка рассказала обо всей своей матери, и та обратилась в полицию.

После задержания подозреваемого выяснилось, что в России он находился незаконно. Предполагаемый насильник уже задержан. На него возбуждено уголовное дело, пишет ресурс.

Официально в полиции и СК эту историю не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:41 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге нелегала по подозрению в изнасиловании школьницы
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10:02 Один погиб и трое пострадали в ДТП в Белоярском районе
09:38 Новая неделя в Свердловской области обещает быть тёплой
16:24 В Первоуральске молодёжь учит старшее поколение искусству кружевоплетения
16:04 СМИ сообщают о поджоге полицейской машины в Екатеринбурге
12:32 В Екатеринбурге автобус врезался в дерево: пострадали водитель и пассажиры
11:54 В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара: в Пелыме погибли два человека
11:26 На трассе «Пермь – Екатеринбург» в Ачитском районе ввели реверсивное движение из-за ДТП
10:13 В Красноуфимске скорая помощь с тяжёлобольным пациентом попала в ДТП с четырьмя пострадавшими
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