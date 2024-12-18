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СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге нелегала по подозрению в изнасиловании школьницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали 21-летнего иностранца, который находился на территории страны нелегально. Его подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы из Кургана.
URA.RU сообщает, что гражданин Таджикистана надругался над девочкой в Железнодорожном районе, сняв всё это на видео.
По данным информационного агентства, задержанный работал на складе одного из крупных маркетплейсов. Со своей жертвой молодой человек познакомился в социальных сетях. В какой-то момент общения он пригласил девочку к себе в гости, и ради этого сам приехал за ней и привёз в Екатеринбурге на съёмную квартиру. Когда школьница осталась с ним наедине, он предложил вступить с ним в половую связь. Девочка отказалась, но ответ его не устроил. Иностранец достал нож и стал угрожать убийством. Он продержал школьницу у себя на съёмном жилье два дня, после чего отправил на такси домой. Уже дома девочка рассказала обо всей своей матери, и та обратилась в полицию.
После задержания подозреваемого выяснилось, что в России он находился незаконно. Предполагаемый насильник уже задержан. На него возбуждено уголовное дело, пишет ресурс.
Официально в полиции и СК эту историю не комментировали.
URA.RU сообщает, что гражданин Таджикистана надругался над девочкой в Железнодорожном районе, сняв всё это на видео.
По данным информационного агентства, задержанный работал на складе одного из крупных маркетплейсов. Со своей жертвой молодой человек познакомился в социальных сетях. В какой-то момент общения он пригласил девочку к себе в гости, и ради этого сам приехал за ней и привёз в Екатеринбурге на съёмную квартиру. Когда школьница осталась с ним наедине, он предложил вступить с ним в половую связь. Девочка отказалась, но ответ его не устроил. Иностранец достал нож и стал угрожать убийством. Он продержал школьницу у себя на съёмном жилье два дня, после чего отправил на такси домой. Уже дома девочка рассказала обо всей своей матери, и та обратилась в полицию.
После задержания подозреваемого выяснилось, что в России он находился незаконно. Предполагаемый насильник уже задержан. На него возбуждено уголовное дело, пишет ресурс.
Официально в полиции и СК эту историю не комментировали.
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