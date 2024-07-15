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Глава СК поручил доложить ему о расследовании убийства екатеринбурженки её бывшим мужем-иностранцем

11.00 Четверг, 18 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Глава СК поручил доложить ему о ходе расследования убийства жительницы Екатеринбурга бывшим мужем-иностранцем. Мужчина расправился с женщиной в подъезде её собственного дома.

Ранее сообщалось, что 26-летний уроженцем Таджикистана, состоявший в браке с 46-летней екатеринбурженкой с мая 2021 года по ноябрь 2023 года, расправился с бывшей возлюбленной из-за ревности. На теле погибшей обнаружили около 10 ножевых ранений.

По факту случившегося следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,

– говорится в сообщении Следкома.


По данным СК, мужчина после расторжения брака продолжал преследовать девушку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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