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В Екатеринбурге произошло убийство из ревности

14.22 Понедельник, 15 июля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге в подъезде собственного дома зарезали 46-летнюю местную жительницу. В убийстве горожанки подозревают её бывшего мужа-иностранца.

Как сообщает информационное агентство Ura.ru, убийство произошло 13 июля вечером в подъезде многоэтажного дома на Челюскинцев, 60. На теле погибшей обнаружили около 10 ранений от ударов ножом. По подозрению в жестокой расправе над женщиной был задержан 26-летний гражданин Таджикистана, состоявший в браке с убитой с мая 2021 года по ноябрь 2023 года.

По данным издания, он признался в преступлении и заявил, что решился на убийство из-за ревности. Портал также пишет, что мужчина находился на территории России законно. У него был вид на жительство с целью работы.

В СК инцидент отказались комментировать, пишет информационное агентство.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:28 В Серове житель спас двух детей при пожаре
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