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Александра Наумова, опекуна убитого Далера Бобиева, приговорили к пяти годам колонии
Фото: Вечерние ведомости
Александра Наумова, который вместе со своей супругой Вероникой был для убитого шестилетнего Далера Бобиева опекуном, военный суд приговорил к пяти годам в колонии общего режима. Также его лишили звания гвардии сержанта.
Как сообщает Е1, перед заседанием суда Наумов заявил, что если его отправят в колонию, то он попросит вернуть его в зону боевых действий, где, как он ранее заявлял, он и находился, когда умер Далер.
Напомним, что шестилетний Далер Бобиев погиб в декабре 2022 года, но о его смерти стало известно лишь в июне 2023 года, когда, перед проверкой опеки, его опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении ребёнка. В итоге через три дня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской.
Сейчас Наумова остаётся в СИЗО, срок содержания в котором ей продлили до 28 января 2025 года. Ей вменяют обвинения по ряду статьей, подробно о которых мы писали здесь. Сама опекунша продолжает настаивать на своей невиновности, утверждая, что смерть ребенка стала следствием неосторожности третьих лиц, а не её собственных действий.
Как сообщает Е1, перед заседанием суда Наумов заявил, что если его отправят в колонию, то он попросит вернуть его в зону боевых действий, где, как он ранее заявлял, он и находился, когда умер Далер.
Напомним, что шестилетний Далер Бобиев погиб в декабре 2022 года, но о его смерти стало известно лишь в июне 2023 года, когда, перед проверкой опеки, его опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении ребёнка. В итоге через три дня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской.
Сейчас Наумова остаётся в СИЗО, срок содержания в котором ей продлили до 28 января 2025 года. Ей вменяют обвинения по ряду статьей, подробно о которых мы писали здесь. Сама опекунша продолжает настаивать на своей невиновности, утверждая, что смерть ребенка стала следствием неосторожности третьих лиц, а не её собственных действий.
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