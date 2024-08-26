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Веронике Наумовой продлили срок содержания под стражей до января 2025 года
Скриншот из видео: Вечерние ведомости
Сегодня в Свердловском областном суде прошло заседание по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева. Суд принял решение продлить срок содержания Вероники Наумовой под стражей до 28 января 2025 года.
Заседание прошло в закрытом режиме, что стало результатом удовлетворения ходатайства прокурора о необходимости защиты интересов несовершеннолетних участников дела.
Вероника Наумова, которая опекала погибшего Далера, продолжает настаивать на своей невиновности. Она утверждает, что смерть ребенка стала следствием неосторожности третьих лиц, а не её собственных действий. Наумова также обвиняет семью Бобиевых в недостаточном внимании к ребёнку в период его нахождения под её опекой. «Я не считаю себя виновной в его смерти, потому что её просто нет», — заявила она, подчеркивая свою позицию.
Заседание прошло в закрытом режиме, что стало результатом удовлетворения ходатайства прокурора о необходимости защиты интересов несовершеннолетних участников дела.
Вероника Наумова, которая опекала погибшего Далера, продолжает настаивать на своей невиновности. Она утверждает, что смерть ребенка стала следствием неосторожности третьих лиц, а не её собственных действий. Наумова также обвиняет семью Бобиевых в недостаточном внимании к ребёнку в период его нахождения под её опекой. «Я не считаю себя виновной в его смерти, потому что её просто нет», — заявила она, подчеркивая свою позицию.
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