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В МВД сообщили о задержании 54-летнего мужчины по подозрению в нападении на 12-летнюю девочку из свердловского села
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Помощник министра МВД России Ирина Волк сообщила о задержании 54-летнего мужчины по подозрению в нападении на 12-летнюю девочку из свердловского села Мостовское, которую вчера ночью нашли в поле с пробитой головой.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий моими коллегами из Екатеринбурга задержан и доставлен в территориальный отдел полиции подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке. Им оказался ранее судимый, безработный 54-летний местный житель. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство», – написала в своём-телеграм канале Ирина Волк.
Напомним, по данным «КП-Екатеринбург», также был задержан 15-летний сосед девочки. Однако эту информацию в МВД официально не комментировали.
Сейчас по факту случившегося расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда). Доклад о ходе расследования ранее требовал глава СК.
Обновлено (17 сентября 11.10): Мы ошиблись. На это указали наши коллеги. Мужчина был задержан по подозрению в нападении на другую девочку. Речь идёт о девятилетней екатеринбурженке, которую мужчина по неизвестным причинам ударил, когда она была в продуктовом магазине на Шишимской. Ранее Е1 публиковал видео с этим моментом.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий моими коллегами из Екатеринбурга задержан и доставлен в территориальный отдел полиции подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке. Им оказался ранее судимый, безработный 54-летний местный житель. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство», – написала в своём-телеграм канале Ирина Волк.
Напомним, по данным «КП-Екатеринбург», также был задержан 15-летний сосед девочки. Однако эту информацию в МВД официально не комментировали.
Сейчас по факту случившегося расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда). Доклад о ходе расследования ранее требовал глава СК.
Обновлено (17 сентября 11.10): Мы ошиблись. На это указали наши коллеги. Мужчина был задержан по подозрению в нападении на другую девочку. Речь идёт о девятилетней екатеринбурженке, которую мужчина по неизвестным причинам ударил, когда она была в продуктовом магазине на Шишимской. Ранее Е1 публиковал видео с этим моментом.
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В нападении на 12-летнюю школьницу из свердловского села подозревают 15-летнго соседа соседа
17 сентября 2024
17 сентября 2024