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Подозреваемого в убийстве девочки из Нижнего Тагила отправят на психиатрическую экспертизу
Иллюстрация: Юлия Медведева
Задержанного по подозрению в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила направят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Следком.
«По уголовному делу допрашиваются свидетели, проведены осмотры места происшествия, обыски и выемки, в рамках расследования будет проведён комплекс необходимых экспертиз, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого», – говорится в сообщении ведомства.
Также ближайшее время его должны опросить, после чего будет объявлено обвинение. Далее следствие потребует отправить подозреваемого под стражу.
Кроме этого, центральном аппарате ведомства подвердитли информацию о криминальном прошлом задержанного. Стало известно, что ранее он был судим за преступления против собственности и половой свободы.
Напомним, мужчину задержали в Москве, откуда он намеревался уехать в зону боевых действий. Сообщалось, что он уже бывал там, куда попал из нижнетагильской колонии.
«По уголовному делу допрашиваются свидетели, проведены осмотры места происшествия, обыски и выемки, в рамках расследования будет проведён комплекс необходимых экспертиз, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого», – говорится в сообщении ведомства.
Также ближайшее время его должны опросить, после чего будет объявлено обвинение. Далее следствие потребует отправить подозреваемого под стражу.
Кроме этого, центральном аппарате ведомства подвердитли информацию о криминальном прошлом задержанного. Стало известно, что ранее он был судим за преступления против собственности и половой свободы.
Напомним, мужчину задержали в Москве, откуда он намеревался уехать в зону боевых действий. Сообщалось, что он уже бывал там, куда попал из нижнетагильской колонии.
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