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СМИ: 11-летнюю девочку, которую несколько дней искали в Нижнем Тагиле, нашли мертвой
Фото: Вечерние ведомости
Школьницу, которую с 31 августа ищут волонтеры, спасатели и полицейские в Нижнем Тагиле, по версии сразу нескольких телеграм-каналов и СМИ, нашли мертвой.
Официально эту информацию пока не подтвердили.
Напомним, 31 августа школьница пошла гулять и не вернулась, сообщалось, что недавно в семье школьницы случилось большое горе – ее мама умерла.
Официально эту информацию пока не подтвердили.
Напомним, 31 августа школьница пошла гулять и не вернулась, сообщалось, что недавно в семье школьницы случилось большое горе – ее мама умерла.
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