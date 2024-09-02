СМИ: 11-летнюю девочку, которую несколько дней искали в Нижнем Тагиле, нашли мертвой

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Школьницу, которую с 31 августа ищут волонтеры, спасатели и полицейские в Нижнем Тагиле, по версии сразу нескольких телеграм-каналов и СМИ, нашли мертвой.Официально эту информацию пока не подтвердили.Напомним, 31 августа школьница пошла гулять и не вернулась, сообщалось, что недавно в семье школьницы случилось большое горе – ее мама умерла.