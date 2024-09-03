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Подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве
По данным СМИ, в Москве задержали мужчину, который может быть подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле.
По данным нижнетагильского издания «Все новости», задержанный пытался выехать в зону боевых действий, именно поэтому его и задержали в Москве. Кроме того, сообщается, что он уже был в зоне боевых действий, куда попал из колонии в Нижнем Тагиле.
Ребенок также могла быть изнасилована, пишут СМИ, однако официально пока не подтвердили даже сам факт убийства девочки. Информацию о задержании СМИ также приводят со ссылками на собственные источники, официально органы об этом не заявляли.
По данным нижнетагильского издания «Все новости», задержанный пытался выехать в зону боевых действий, именно поэтому его и задержали в Москве. Кроме того, сообщается, что он уже был в зоне боевых действий, куда попал из колонии в Нижнем Тагиле.
Ребенок также могла быть изнасилована, пишут СМИ, однако официально пока не подтвердили даже сам факт убийства девочки. Информацию о задержании СМИ также приводят со ссылками на собственные источники, официально органы об этом не заявляли.
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