Подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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По данным СМИ, в Москве задержали мужчину, который может быть подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле.По данным нижнетагильского издания «Все новости», задержанный пытался выехать в зону боевых действий, именно поэтому его и задержали в Москве. Кроме того, сообщается, что он уже был в зоне боевых действий, куда попал из колонии в Нижнем Тагиле.Ребенок также могла быть изнасилована, пишут СМИ, однако официально пока не подтвердили даже сам факт убийства девочки. Информацию о задержании СМИ также приводят со ссылками на собственные источники, официально органы об этом не заявляли.