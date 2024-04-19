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На «горе-пикапера» из Екатеринбурга возбудили второе уголовное дело
Скрин из видео: УМВД Екатеринбурга
На Дмитрия Гребёнкина, который нападал на девушек после отказаться познакомиться с ним знакомиться, ставшего известным в Екатеринбурге после огласки СМИ как «горе-пикапер», возбудили второе уголовное дело.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. Второе дело возбуждено по то же статье, что и первое – «Побои». По данным телеграм-издания, поводом стал инцидент, произошедший 19 марта, когда «пикапер» залил перцовкой парня, заступившегося за девушку. В полиции информацию подтвердили.
Напомним, что Гребёнкину была назначена судебно-психологическая экспертиза, которая должна выявить состояние здоровье молодого человека. Сейчас молодой человек находится под присмотром мамы.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. Второе дело возбуждено по то же статье, что и первое – «Побои». По данным телеграм-издания, поводом стал инцидент, произошедший 19 марта, когда «пикапер» залил перцовкой парня, заступившегося за девушку. В полиции информацию подтвердили.
Напомним, что Гребёнкину была назначена судебно-психологическая экспертиза, которая должна выявить состояние здоровье молодого человека. Сейчас молодой человек находится под присмотром мамы.
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