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Адвокат екатеринбургского горе-пикапера рассказала о его поведении во время следствия
Скрин из видео: УМВД Екатеринбурга
Дмитрий Гребёнкин, который нападал на девушек после их отказа с ним знакомиться, в ближайшее время должен пройти судебно-психологическую экспертизу, которая выявит состояние здоровье молодого человека. На данный момент прозванный в СМИ горе-пикапером Гребёнкин находится под присмотром своей мамы и даже приостановил обучение в университете.
По словам адвоката Екатерины Кувалдиной, опасаться меры пресечения (Гребёнкин находится под подпиской о невыезде) не стоит, так как молодой человек находится под контролем своей матери.
Напомним, Гребёнкин применял физическую силу к девушкам после их отказа знакомиться с ним. В начале апреля на него завели уголовное дело по статье «Побои», также он провел восемь суток в спрецприемнике Екатеринбурга – это был арест по административному делу по статье о хулиганстве.
По словам адвоката Екатерины Кувалдиной, опасаться меры пресечения (Гребёнкин находится под подпиской о невыезде) не стоит, так как молодой человек находится под контролем своей матери.
«В СМИ очень сильно раскачена ситуация вокруг Дмитрия Грёбенкина, которого называют "пикапером". Хочется обратить внимание общественности на то, что опасаться нечего, с Димой постоянно находится мама, обучение в Университете приостановлено, сейчас все внимание обращено на его состояние здоровья. Избранная в отношении Гребёнкина мера пресечения – подписка о невыезде предполагает надлежащее поведение. До настоящего времени она не была нарушена, поэтому ставить вопрос об отмене данной меры пресечения нет оснований. Не хотелось бы, чтобы в общество СМИ давалась искаженная, либо домысленная информация, сеющая негативное отношение к происходящему, но не имеющая отношения к действительности»,
– рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Эквити групп Екатерина Кувалдина.
Напомним, Гребёнкин применял физическую силу к девушкам после их отказа знакомиться с ним. В начале апреля на него завели уголовное дело по статье «Побои», также он провел восемь суток в спрецприемнике Екатеринбурга – это был арест по административному делу по статье о хулиганстве.
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