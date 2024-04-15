Адвокат екатеринбургского горе-пикапера рассказала о его поведении во время следствия

– рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Эквити групп Екатерина Кувалдина.

«В СМИ очень сильно раскачена ситуация вокруг Дмитрия Грёбенкина, которого называют "пикапером". Хочется обратить внимание общественности на то, что опасаться нечего, с Димой постоянно находится мама, обучение в Университете приостановлено, сейчас все внимание обращено на его состояние здоровья. Избранная в отношении Гребёнкина мера пресечения – подписка о невыезде предполагает надлежащее поведение. До настоящего времени она не была нарушена, поэтому ставить вопрос об отмене данной меры пресечения нет оснований. Не хотелось бы, чтобы в общество СМИ давалась искаженная, либо домысленная информация, сеющая негативное отношение к происходящему, но не имеющая отношения к действительности»,