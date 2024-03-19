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СК возбудил уголовное дело из-за гибели троих детей и их матери в свердловском посёлке Ис
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) из-за гибели троих детей и их матери при пожаре в посёлке Ис в Нижнетуринском городском округе.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СУ СКР по региону, уголовное дело было возбуждено для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в случившемся.
Также в расследование принимают участие специалисты отдела криминалистического сопровождения следствия главного управления криминалистики из Екатеринбурга.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СУ СКР по региону, уголовное дело было возбуждено для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в случившемся.
«По указанию исполняющего обязанности руководителя регионального СК полковника юстиции Константина Мирошниченко, на месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и руководителя территориального отдела, а также криминалистов областного управления СКР»,
– подчеркнули в следственном комитете.
Также в расследование принимают участие специалисты отдела криминалистического сопровождения следствия главного управления криминалистики из Екатеринбурга.
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