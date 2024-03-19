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Прокуратура организовала проверку после гибели четырёх человек при пожаре в свердловском посёлке Ис
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью трёх детей и их матери при пожаре, который случился сегодня ночью в посёлке Ис в Нижнетуринском городском округе Свердловской области.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, при тушении пожара были обнаружены тела 41-летеней матери и детей – девочки 17 лет и мальчиков 12 и 11 лет. По некоторым данным, спастись сумела 21-летняя дочь, выбежавшая из горящего дома со своим грудным ребёнком.
Отмечается, что семья, в которой произошла трагедия, на учёте не состояла. В сгоревшем трёхквартирном доме были зарегистрированы девять человек – три семьи.
Сейчас прокуратура намерена проверить соблюдение жилищных прав пострадавших в пожаре, в том числе двух других семей на предоставление жилья взамен утраченного. На место пришествия выехал прокурор Нижней Туры Сергей Кризский.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, при тушении пожара были обнаружены тела 41-летеней матери и детей – девочки 17 лет и мальчиков 12 и 11 лет. По некоторым данным, спастись сумела 21-летняя дочь, выбежавшая из горящего дома со своим грудным ребёнком.
«Предположительно, очаг пожара находился в помещении кухни. Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы»,
– добавили в ведомстве.
Отмечается, что семья, в которой произошла трагедия, на учёте не состояла. В сгоревшем трёхквартирном доме были зарегистрированы девять человек – три семьи.
Сейчас прокуратура намерена проверить соблюдение жилищных прав пострадавших в пожаре, в том числе двух других семей на предоставление жилья взамен утраченного. На место пришествия выехал прокурор Нижней Туры Сергей Кризский.
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