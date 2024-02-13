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Очередному «химику» вынесли приговор в Екатеринбурге за производство наркотиков
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 22 февраля, в Свердловском областном суде вынесли приговор местному жителю, который выполнял роль «химика» в составе организованной группе, занявшейся серийным производством наркотиков.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной прокуратуры, по указанию их организатора, он нашёл в Полевском нежилое строение, где обустроил нарколабораторию и по инструкции, которую ему доверили, производил мефедрон. За три месяца, с января по март 2022 года, мужчина произвел не менее 27,5 килограмма губительного вещества. Из этой массы 701 грамм он расфасовал в три пакеты, которые в ночь на 28 март 2022 года решил отнести в оборудованный тайник, но был задержан сотрудниками полиции.
Свердловский областной суд признал его виновным в незаконном производстве наркотических средств организованной группой (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что в январе осудили по той же статье трёх, один из которых производил наркотики на дачном участке, а двое изготавливали запрещённые вещества в сарае.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной прокуратуры, по указанию их организатора, он нашёл в Полевском нежилое строение, где обустроил нарколабораторию и по инструкции, которую ему доверили, производил мефедрон. За три месяца, с января по март 2022 года, мужчина произвел не менее 27,5 килограмма губительного вещества. Из этой массы 701 грамм он расфасовал в три пакеты, которые в ночь на 28 март 2022 года решил отнести в оборудованный тайник, но был задержан сотрудниками полиции.
Свердловский областной суд признал его виновным в незаконном производстве наркотических средств организованной группой (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что в январе осудили по той же статье трёх, один из которых производил наркотики на дачном участке, а двое изготавливали запрещённые вещества в сарае.
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