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Организатору нарколаборатории в Екатеринбурге назначили наказание

18.27 Четверг, 25 января 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге завершился судебный процесс на мужчиной, который год назад пошёл «во все тяжкие» и устроил на дачном участке нарколабораторию. Побыть уральским вариантом «Уолтера Уайта» у него получилось недолго.

Девять килограммов наркотиков успел изготовить в своей подпольной лаборатории екатеринбургский «химик». Этой незаконной деятельностью он занимался с февраля по май на территории частного участка в садовом товариществе, расположенном в Верх-Исетском административном районе. Необходимые химикаты и оборудование он заказал в Интернете.

Поймали «нарколаборанта» при попытке сбыть собственную продукцию. Все девять килограмм синтетического наркотика, изготовленного на даче, у мужчины изъяли. Судья же посчитал, что 8 лет в исправительной колонии строгого режима преступнику для отдыха от трудов неправедных вполне хватит. Впрочем, есть вероятность, что наказание изменится в ходе рассмотрения апелляции. Но не факт, что в сторону смягчения.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
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