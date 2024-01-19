Организатору нарколаборатории в Екатеринбурге назначили наказание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершился судебный процесс на мужчиной, который год назад пошёл «во все тяжкие» и устроил на дачном участке нарколабораторию. Побыть уральским вариантом «Уолтера Уайта» у него получилось недолго.Девять килограммов наркотиков успел изготовить в своей подпольной лаборатории екатеринбургский «химик». Этой незаконной деятельностью он занимался с февраля по май на территории частного участка в садовом товариществе, расположенном в Верх-Исетском административном районе. Необходимые химикаты и оборудование он заказал в Интернете.Поймали «нарколаборанта» при попытке сбыть собственную продукцию. Все девять килограмм синтетического наркотика, изготовленного на даче, у мужчины изъяли. Судья же посчитал, что 8 лет в исправительной колонии строгого режима преступнику для отдыха от трудов неправедных вполне хватит. Впрочем, есть вероятность, что наказание изменится в ходе рассмотрения апелляции. Но не факт, что в сторону смягчения.