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Организовавших нарколабораторию в сарае екатеринбуржцев приговорили к большим срокам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё двух екатеринбуржцев, пустившихся «во все тяжкие», сегодня, 30 января, приговорили к большим срокам лишения свободы за незаконное производство и хранение наркотиков.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчины узнали в интернете, как можно сделать наркотические средства, и организовали их производство в сарае в посёлке Озёрный Режевского городского округа. Один из них заказывал необходимые химические вещества, после чего они вдвоём ездили в тайную нарколабораторию, где изготавливал мефедрон. Фасовали запрещёнку они у себя дома в Екатеринбурге.
Свердловский областной суд признал мужчин виновными и назначил одному из них наказание в виде 18 лет и 6 месяцев, а второму – в виде 16 лет. Также обоих оштрафовали на 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что недавно в Екатеринбурге был приговорен к восьми годам в исправительной колонии другого местного жителя, который организовал нарколабораторию у себя на даче.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчины узнали в интернете, как можно сделать наркотические средства, и организовали их производство в сарае в посёлке Озёрный Режевского городского округа. Один из них заказывал необходимые химические вещества, после чего они вдвоём ездили в тайную нарколабораторию, где изготавливал мефедрон. Фасовали запрещёнку они у себя дома в Екатеринбурге.
Свердловский областной суд признал мужчин виновными и назначил одному из них наказание в виде 18 лет и 6 месяцев, а второму – в виде 16 лет. Также обоих оштрафовали на 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что недавно в Екатеринбурге был приговорен к восьми годам в исправительной колонии другого местного жителя, который организовал нарколабораторию у себя на даче.
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