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В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена адвокаты увидели серьезные нестыковки
Но судья решил, что присяжным об этом рассказывать нельзя
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Вчера в Кировском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении предпринимателя Насими Мамедова, которого обвиняют в заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, совершенном в 2000 году.
Напомним, в прошлом году Мамедов был оправдан после единогласного вердикта коллегии присяжных, однако дело вернули из-за неких процессуальных нарушений.
Накануне перед присяжными допросили Виталия Зубакина, брата убитого и его компаньона по бизнесу. Допрос шел почти полтора часа — стороны спрашивали о партнерах, друзьях, конфликтах и предполагаемых связях с так называемым криминальным миром. Адвокаты обнаружили, что в показаниях потерпевшего (сейчас, полгода и полтора года назад) есть существенные противоречия. Защита попросила продемонстрировать эти нестыковки присяжным, однако судья Юрий Радчук в ходатайстве отказал (и не только в этом), при этом охарактеризовал озвученные потерпевшим показания как «достоверные».
Адвокаты — Екатерина Кувалдина, Олеся Бортникова и Георгий Краснов заявили, что суд лишает их права на полноценную защиту и состязательность сторон.
Что не так с показаниями
Нестыковки возникли в следующем: летом 2022 года брат убитого бизнесмена на допросе в качестве свидетеля заявил, что Мамедова Насими Дилгамовича он «вообще не помнит». Видел его фотографию в СМИ после задержания (Мамедова задержали в марте 2022 года), но — «на лицо не помнит», следует из материалов дела, которые есть в распоряжении редакции.
«Поэтому точно могу сказать, что Зубакин А.В. <...> с Мамедовым Н.Д. никаких отношений не поддерживал», — говорится в протоколе дополнительного допроса, подписанном свидетелем Зубакиным В.В. 6 июня 2022 года.
Однако зимой 2024 года в суде перед присяжными он не просто вспомнил Мамедова, а вспомнил во всех подробностях. «Мамедов частенько приезжал [в офис]… Спортивный, каратист, боевик был у Клока… Натренированный человек, сбитый, мускулистый, физически подготовлен... Тогда был покрепче… Сейчас “весь культурный” из себя, а тогда в спортивном костюме…Особо не разговорчивый был...», — уверенно отвечал потерпевший на вопросы сторон.
По словам Зубакина, и он, и его брат в то время, оказывается, знали, что «Мамедов — человек Клока». И, со слов Зубакина, он сам якобы несколько раз видел, как брат и Мамедов «здоровались».
Кроме того, сейчас потерпевший утверждает, что неоднократно не просто видел Мамедова, а видел его с оружием в руках. По его словам, это была «Сайга» — «автомат Калашникова, переделанный под охотничий, который внешне похож на АК». С этим оружием Мамедов, а также другие «ребята» якобы «бегали по городу», приезжали в офис по вечерам, где была комната для «охранников, водителей и помощников», говорит Зубакин. «Ребята» туда заходили, ставили оружие «в уголочек», пили чай, смотрели телевизор и играли в нарды.
По словам адвоката Екатерины Кувалдиной, на предыдущем рассмотрении уголовного дела Виталий Зубакин утверждал, что оружие у Мамедова он не видел. Это, напомним, было всего полгода назад.
На вчерашнем заседании обвиняемый лично спросил у потерпевшего, с чем связаны такие постепенные прояснения в памяти и кардинальные изменения показаний.
— Виталий Витальевич, как [так вышло, что] два года назад вы не знали меня вообще… А сейчас говорите, что я здоровался и заходил к вам в офис? — спросил Мамедов.
Зубакин ответил, что он «много перечитал и пересмотрел». Через 23 года после убийства, после прошлогодних прений и оправдательного вердикта прошлогодних присяжных «многие события опять всплыли».
— Есть такая вещь у человека — сидеть, вспоминать, как что было. Я очень много перечитал, пересмотрел, повспоминал. Фотографии и так далее… И многие события опять всплыли в голове. Очень многие события, — заявил потерпевший.
Подробно и достоверно
Адвокаты, выслушав потерпевшего, попросили огласить перед присяжными выдержки из его прежних показаний, чтобы обратить внимание на эти принципиальные, по их мнению, противоречия.
Кроме того, сторона защиты попросила рассмотреть в присутствии коллегии и другие важные моменты из прежних протоколов, в которых содержатся показания, прямо противоположные тем, которые прозвучали на вчерашнем заседании. Так, например, в 2022 году во время допроса потерпевший подробно рассказал следователю о «связях Зубакина А.В. с ОПГ “Синие”» («ВИЗовскими») и дружеских отношениях с их лидером Александром Беляевым, за счет чего в том числе «и держался весь бизнес», следует из материалов. Но перед присяжными на вопросы о связях с ОПГ и «криминальным миром» потерпевший отвечал уклончиво, заявляя, что про группировки — это «вы какие-то сказки придумываете». Также обнаружились нестыковки с показаниями о покушениях со стрельбой на Алексея Зубакина и о том, были ли два персонажа из материалов дела охранниками или всё-таки не были.
Гособвинение выступило против того, чтобы эти выдержки из протоколов были зачитаны перед присяжными. Например, объяснять коллегии, почему человек «два года назад не знал, а потом вдруг вспомнил, что знал» нет необходимости, так как здесь нет никаких противоречий.
— Как объяснил потерпевший, спустя время он вспомнил данные обстоятельства, и каких-то противоречий здесь не имеется, — заключила прокуратура. Также сторона обвинения посчитала нужным добавить, что потерпевший вспомнил всё по истечении длительного периода времени «с учетом обстоятельств, которые ему стали известны».
Судья поддержал сторону обвинения. Объясняя свой отказ изучить документы перед присяжными, судья в контексте произнес такую фразу:
—... потерпевший подробно и достоверно на вопросы отвечал…
После слов судьи и повисшей в зале паузы сторона защиты сделала заявление. В порядке ст. 243 УПК адвокаты заявили возражения на действия судьи.
— Ваша честь, у стороны защиты имеются возражения на действия председательствующего судьи. Вы фактически нас лишаете права предоставлять доказательства. Вы лишаете нас права на полноценную защиту и на состязательность сторон. Говорить о том, что потерпевший на сегодняшнем судебном заседании «дает достоверные показания»… На каком основании был сделан вывод, что предыдущие показания были недостоверные? — сказала Олеся Бортникова.
Она добавила, что каждый раз потерпевший предупреждался об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
— Утверждать, что те показания были недостоверные, а сегодняшние — достоверные, вы, ваша честь, не можете. Поэтому мы и просим продемонстрировать суду присяжных факт именно внезапного изменения его [потерпевшего] показаний.
Но суд оказался непреклонен.
Возражения защиты зафиксировали в протоколе заседания.
После зала
В коридоре суда в комментариях для СМИ сторона защиты дополнила свою позицию о несогласии с председательствующим судьей.
— Судья высказал свое мнение о том, что Зубакин дал “достоверную” и последовательную информацию. Фактически судья выразил свое отношение к этому делу. Указав нам на то, что все достоверно и все законно, нам, по сути, дают понять, что в дальнейшем ни одно наше ходатайство удовлетворено не будет, — высказали мнение адвокаты (стоит отметить, что на прошлом заседании судья уже отказал в нескольких существенных просьбах).
По словам адвоката Екатерины Кувалдиной, помимо оценочных суждений о достоверности, их поразило то, «как прошлогодний оправдательный вердикт Мамедова освежил память 23-летней давности».
Добавим, что кроме показаний потерпевшей стороны, присяжные ознакомились с показаниями Дмитрия Дейча, тем самым узнав, кто был заказчиком убийства. Гособвинение детально и с несколькими повторами, устно и с помощью видео, продемонстрировала его признательные показания, которые были даны через много лет после убийства. Заказчик заявил, что исполнителя он не знает. Имя и фамилию Мамедова он ни разу не произнес.
Между тем, в достоверность его показаний присяжным также придется поверить на слово, так как Дмитрий Дейч скончался в прошлом году. И это далеко не единственная странность в этом уголовном деле. Следующее заседание назначено на 7 февраля.
Напомним, недавно мы писали, что родственники убитого бизнесмена Зубакина подали иск к сыну предполагаемого заказчика убийства Дмитрия Дейча. В общей сложности, с Эдуарда Дейча, которому на момент убийства Зубакина было 12 лет, требуют взыскать 15 миллионов рублей.
Напомним, в прошлом году Мамедов был оправдан после единогласного вердикта коллегии присяжных, однако дело вернули из-за неких процессуальных нарушений.
Накануне перед присяжными допросили Виталия Зубакина, брата убитого и его компаньона по бизнесу. Допрос шел почти полтора часа — стороны спрашивали о партнерах, друзьях, конфликтах и предполагаемых связях с так называемым криминальным миром. Адвокаты обнаружили, что в показаниях потерпевшего (сейчас, полгода и полтора года назад) есть существенные противоречия. Защита попросила продемонстрировать эти нестыковки присяжным, однако судья Юрий Радчук в ходатайстве отказал (и не только в этом), при этом охарактеризовал озвученные потерпевшим показания как «достоверные».
Адвокаты — Екатерина Кувалдина, Олеся Бортникова и Георгий Краснов заявили, что суд лишает их права на полноценную защиту и состязательность сторон.
Что не так с показаниями
Нестыковки возникли в следующем: летом 2022 года брат убитого бизнесмена на допросе в качестве свидетеля заявил, что Мамедова Насими Дилгамовича он «вообще не помнит». Видел его фотографию в СМИ после задержания (Мамедова задержали в марте 2022 года), но — «на лицо не помнит», следует из материалов дела, которые есть в распоряжении редакции.
«Поэтому точно могу сказать, что Зубакин А.В. <...> с Мамедовым Н.Д. никаких отношений не поддерживал», — говорится в протоколе дополнительного допроса, подписанном свидетелем Зубакиным В.В. 6 июня 2022 года.
Однако зимой 2024 года в суде перед присяжными он не просто вспомнил Мамедова, а вспомнил во всех подробностях. «Мамедов частенько приезжал [в офис]… Спортивный, каратист, боевик был у Клока… Натренированный человек, сбитый, мускулистый, физически подготовлен... Тогда был покрепче… Сейчас “весь культурный” из себя, а тогда в спортивном костюме…Особо не разговорчивый был...», — уверенно отвечал потерпевший на вопросы сторон.
По словам Зубакина, и он, и его брат в то время, оказывается, знали, что «Мамедов — человек Клока». И, со слов Зубакина, он сам якобы несколько раз видел, как брат и Мамедов «здоровались».
Кроме того, сейчас потерпевший утверждает, что неоднократно не просто видел Мамедова, а видел его с оружием в руках. По его словам, это была «Сайга» — «автомат Калашникова, переделанный под охотничий, который внешне похож на АК». С этим оружием Мамедов, а также другие «ребята» якобы «бегали по городу», приезжали в офис по вечерам, где была комната для «охранников, водителей и помощников», говорит Зубакин. «Ребята» туда заходили, ставили оружие «в уголочек», пили чай, смотрели телевизор и играли в нарды.
По словам адвоката Екатерины Кувалдиной, на предыдущем рассмотрении уголовного дела Виталий Зубакин утверждал, что оружие у Мамедова он не видел. Это, напомним, было всего полгода назад.
На вчерашнем заседании обвиняемый лично спросил у потерпевшего, с чем связаны такие постепенные прояснения в памяти и кардинальные изменения показаний.
— Виталий Витальевич, как [так вышло, что] два года назад вы не знали меня вообще… А сейчас говорите, что я здоровался и заходил к вам в офис? — спросил Мамедов.
Зубакин ответил, что он «много перечитал и пересмотрел». Через 23 года после убийства, после прошлогодних прений и оправдательного вердикта прошлогодних присяжных «многие события опять всплыли».
— Есть такая вещь у человека — сидеть, вспоминать, как что было. Я очень много перечитал, пересмотрел, повспоминал. Фотографии и так далее… И многие события опять всплыли в голове. Очень многие события, — заявил потерпевший.
Подробно и достоверно
Адвокаты, выслушав потерпевшего, попросили огласить перед присяжными выдержки из его прежних показаний, чтобы обратить внимание на эти принципиальные, по их мнению, противоречия.
Кроме того, сторона защиты попросила рассмотреть в присутствии коллегии и другие важные моменты из прежних протоколов, в которых содержатся показания, прямо противоположные тем, которые прозвучали на вчерашнем заседании. Так, например, в 2022 году во время допроса потерпевший подробно рассказал следователю о «связях Зубакина А.В. с ОПГ “Синие”» («ВИЗовскими») и дружеских отношениях с их лидером Александром Беляевым, за счет чего в том числе «и держался весь бизнес», следует из материалов. Но перед присяжными на вопросы о связях с ОПГ и «криминальным миром» потерпевший отвечал уклончиво, заявляя, что про группировки — это «вы какие-то сказки придумываете». Также обнаружились нестыковки с показаниями о покушениях со стрельбой на Алексея Зубакина и о том, были ли два персонажа из материалов дела охранниками или всё-таки не были.
Гособвинение выступило против того, чтобы эти выдержки из протоколов были зачитаны перед присяжными. Например, объяснять коллегии, почему человек «два года назад не знал, а потом вдруг вспомнил, что знал» нет необходимости, так как здесь нет никаких противоречий.
— Как объяснил потерпевший, спустя время он вспомнил данные обстоятельства, и каких-то противоречий здесь не имеется, — заключила прокуратура. Также сторона обвинения посчитала нужным добавить, что потерпевший вспомнил всё по истечении длительного периода времени «с учетом обстоятельств, которые ему стали известны».
Судья поддержал сторону обвинения. Объясняя свой отказ изучить документы перед присяжными, судья в контексте произнес такую фразу:
—... потерпевший подробно и достоверно на вопросы отвечал…
После слов судьи и повисшей в зале паузы сторона защиты сделала заявление. В порядке ст. 243 УПК адвокаты заявили возражения на действия судьи.
— Ваша честь, у стороны защиты имеются возражения на действия председательствующего судьи. Вы фактически нас лишаете права предоставлять доказательства. Вы лишаете нас права на полноценную защиту и на состязательность сторон. Говорить о том, что потерпевший на сегодняшнем судебном заседании «дает достоверные показания»… На каком основании был сделан вывод, что предыдущие показания были недостоверные? — сказала Олеся Бортникова.
Она добавила, что каждый раз потерпевший предупреждался об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
— Утверждать, что те показания были недостоверные, а сегодняшние — достоверные, вы, ваша честь, не можете. Поэтому мы и просим продемонстрировать суду присяжных факт именно внезапного изменения его [потерпевшего] показаний.
Но суд оказался непреклонен.
Возражения защиты зафиксировали в протоколе заседания.
После зала
В коридоре суда в комментариях для СМИ сторона защиты дополнила свою позицию о несогласии с председательствующим судьей.
— Судья высказал свое мнение о том, что Зубакин дал “достоверную” и последовательную информацию. Фактически судья выразил свое отношение к этому делу. Указав нам на то, что все достоверно и все законно, нам, по сути, дают понять, что в дальнейшем ни одно наше ходатайство удовлетворено не будет, — высказали мнение адвокаты (стоит отметить, что на прошлом заседании судья уже отказал в нескольких существенных просьбах).
По словам адвоката Екатерины Кувалдиной, помимо оценочных суждений о достоверности, их поразило то, «как прошлогодний оправдательный вердикт Мамедова освежил память 23-летней давности».
Добавим, что кроме показаний потерпевшей стороны, присяжные ознакомились с показаниями Дмитрия Дейча, тем самым узнав, кто был заказчиком убийства. Гособвинение детально и с несколькими повторами, устно и с помощью видео, продемонстрировала его признательные показания, которые были даны через много лет после убийства. Заказчик заявил, что исполнителя он не знает. Имя и фамилию Мамедова он ни разу не произнес.
Между тем, в достоверность его показаний присяжным также придется поверить на слово, так как Дмитрий Дейч скончался в прошлом году. И это далеко не единственная странность в этом уголовном деле. Следующее заседание назначено на 7 февраля.
Напомним, недавно мы писали, что родственники убитого бизнесмена Зубакина подали иск к сыну предполагаемого заказчика убийства Дмитрия Дейча. В общей сложности, с Эдуарда Дейча, которому на момент убийства Зубакина было 12 лет, требуют взыскать 15 миллионов рублей.
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