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Ценный свидетель по делу о заказном убийстве в Екатеринбурге по неизвестной причине не явился в суд

14.19 Пятница, 9 февраля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Свидетеля по делу о заказном убийстве в Екатеринбурге, чьи показания прокуратура называла «очень ценными», доставят в суд принудительно. По неизвестной причине он не явился на заседание с участием присяжных. Ранее именно этот свидетель утверждал, что видел предполагаемого киллера на месте преступления.

Кировский районный суд продолжает рассматривать дело об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, которое произошло в 2000 году. В исполнении заказа обвиняют предпринимателя Насими Мамедова. В прошлом году он был единогласно оправдан присяжными, однако после апелляции дело вернулось на второй круг с новым судьей и новым составом коллегии.

Суд ждал, что в течение дня 8 февраля, когда состоялось заседание, будет понятна причина отсутствия ключевого свидетеля, однако такой информации не поступило. В связи с этим судья Юрий Радчук принял решение о принудительном приводе.

По словам этого свидетеля, он был на месте преступления утром 21 декабря 2000 года, когда произошло убийство. Стрельбы он не видел и не слышал, но якобы заметил там «подозрительного незнакомца». Об этом он рассказывал в суде прошлым летом.

Адвокаты обращают внимание на странность в его показаниях, которые со временем обросли новыми существенными подробностями. О некоем человеке в черной куртке с капюшоном свидетель вспомнил и заговорил лишь спустя 22 года после убийства. С его слов, подозрительного мужчину, невысокого и «с очень широкими плечами» (при этом показал руками, насколько широкими), он увидел в подъезде, возле которого был застрелен бизнесмен.

«Свидетель сказал, что в то утро, спускаясь в подъезде собственного дома, увидел тень человека в черной куртке с капюшоном, который направился в сторону лифта. Тот человек так и не повернулся, стоял спиной около 10-20 секунд», — рассказывала присяжным прокуратура в прошлом году.

Лицо этого человека свидетель не видел и с ним не говорил. Между тем еще через год, в 2023-м, он добавил новые детали — о том, что якобы в то самое утро он второй раз увидел того же самого человека, но уже «убегающего с места происшествия с чем-то в руках» («возможно, с пистолетом», добавила прокуратура), а затем увидел у подъезда лежащего в крови мужчину.

Сам свидетель не смог пояснить, почему изменились его показания, но прокуратура объяснила за него. Причины, по которым его показания о возможном киллере появились в деле только спустя два десятка лет, гособвинение объясняло так: «обычный человеческий фактор», «просто не помнил», «боялся участвовать в поисках виновного в криминальных разборках», а также опасался за жизнь и здоровье, в том числе своих близких.

«Непонятно, кто и как поступил бы в этой экстремальной ситуации. Ведь сразу понятно, что свидетели такого преступления не живут», — объясняла в прошлом году прокуратура.

Присяжные тогда не увидели в деле убедительных доказательств вины и единогласно оправдали Насими Мамедова. Новый состав коллегии с показаниями о «человеке в черной куртке» пока не знаком (напомним, что присяжным не следует читать материалы об этом деле в СМИ, решение должно приниматься только на основе фактов, озвученных в суде).

Добавим, что на фоне затянувшегося разбирательства (с массой нестыковок в свидетельствах разных лет) стороны не исключают, что в показаниях этого человека могут «вспомниться» новые неожиданные детали.

Подробнее о деле, в котором фигурируют криминальные авторитеты, высокопоставленные силовики, загадочная смерть заказчика и взятка в 1,5 миллиона долларов, можно почитать здесь.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

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