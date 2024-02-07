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В Екатеринбурге подсудимый по громкому делу о заказном убийстве в 17-й раз не явился в суд
Накануне фигурант громкого дела о заказном убийстве Михаил Клок в 17-й раз не явился на заседание в Кировский районный суд Екатеринбурга.
Михаил Клок, которого в СМИ называют «бывшим лидером ОПГ», напомним, проходит по делу как пособник (ст. 33 ч. 5) в убийстве по найму (ст. 105 ч. 2 п. з), совершенном в 2000 году. Его дело было выделено в отдельное производство в связи со скандальным досудебным соглашением, в котором идет речь о взятках высокопоставленным силовикам и судье Кировского районного суда.
Седьмого февраля подсудимый не явился «по болезни», рассказали нам в пресс-службе суда. Между тем, это уже 17-я неявка фигуранта по этому делу, следует из карточки на сайте суда. Каждый раз причиной для переноса рассмотрения указывается «болезнь подсудимого».
Информацию о болезни фигуранта «Вечерним ведомостям» подтвердил его адвокат Никита Кошаков. Он добавил, что не может разглашать сведения о здоровье подзащитного.
По словам адвоката, сейчас Михаил Клок находится в клинике в Москве. На наш вопрос, почему подсудимый не может участвовать в заседаниях при помощи видеоконференцсвязи, Никита Кошаков ответил, что «ничего не может сказать по этому поводу».
В Кировском суде на вопрос об участии фигуранта в режиме ВКС ответили, что, «вероятно, у подсудимого есть заболевание, которое препятствует рассмотрению дела».
При этом, согласно нашим источникам, в материалах дела есть документ из больницы на имя судьи Юлии Шкляевой, в которой находился Клок, где указано, что никаких сверхважных и срочных операций у него не запланировано, и выписан он будет в июле 2023 года, то есть более, чем полгода назад. Сам документ датирован концом мая 2023 года.
Напомним, что, несмотря на «болезнь», о которой говорит адвокат, прошлым летом Михаил Клок всё же смог принять участие в режиме видеоконференцсвязи в этом же Кировском суде, но — в другом процессе и в другом статусе. Он выступил в качестве свидетеля по уголовному делу о том же заказном убийстве 2000 года. На его показаниях строится обвинение в непосредственном исполнении убийства. Обвиняемым проходит предприниматель из Екатеринбурга Насими Мамедов, которого один раз уже единогласно оправдали присяжные, однако прокуратура решила отправить дело на второй круг.
Клок появился на заседании по делу Мамедова в режиме видеоконференцсвязи из Хамовнического суда Москвы. Его появление по ВКС вызвало удивление у стороны защиты, ведь, как предполагалось, «выделенный в отдельное производство» Клок находится под домашним арестом. Тем не менее, по информации его знакомых (которую мы не можем проверить), Клок якобы свободно перемещался по Екатеринбургу и другим городам.
Отметим, что по делу Мамедова Клок выступил в суде в августе прошлого года. При этом в том же месяце он «по болезни» пропустил два заседания по своему делу, следует из карточки на сайте суда.
Адвокаты Насими Мамедова называют такую «выборочную» явку Михаила Клока на заседания подозрительной. Роль этого фигуранта в параллельных и тесно переплетенных уголовных делах ключевая. Напомним, в досудебке, которую он заключил в 2022 году, указано, что Клок «берет на себя обязательство выполнить следующие действия: дать правдивые и признательные показания о своей преступной деятельности, дать показания в отношении сотрудников правоохранительных органов, изобличающие их в получении взятки в 2013 году за не привлечение его и других соучастников к уголовной ответственности за убийство Зубакина А.В.». При этом досудебное соглашение было подписано и признавшегося в заказе убийства у Клока Дмитрия Дейча.
Также он подписал обязательства рассказать о взятках судье Кировского районного суда и сотруднику ФСБ. За все это Клоку пообещали (и задокументировали), что его дело будет рассмотрено в особом порядке и в особом же порядке будет вынесено судебное решение.
Уголовное дело в отношении Михаила Клока было передано в суд в январе прошлого года. Накануне заседание было в очередной раз отложено, оно запланировано на 26 февраля. Интересно, что у Клока это уже второе дело по заказному убийству именно через 30-ю – то есть через покушение или пособничество.
Михаил Клок, которого в СМИ называют «бывшим лидером ОПГ», напомним, проходит по делу как пособник (ст. 33 ч. 5) в убийстве по найму (ст. 105 ч. 2 п. з), совершенном в 2000 году. Его дело было выделено в отдельное производство в связи со скандальным досудебным соглашением, в котором идет речь о взятках высокопоставленным силовикам и судье Кировского районного суда.
Седьмого февраля подсудимый не явился «по болезни», рассказали нам в пресс-службе суда. Между тем, это уже 17-я неявка фигуранта по этому делу, следует из карточки на сайте суда. Каждый раз причиной для переноса рассмотрения указывается «болезнь подсудимого».
Информацию о болезни фигуранта «Вечерним ведомостям» подтвердил его адвокат Никита Кошаков. Он добавил, что не может разглашать сведения о здоровье подзащитного.
По словам адвоката, сейчас Михаил Клок находится в клинике в Москве. На наш вопрос, почему подсудимый не может участвовать в заседаниях при помощи видеоконференцсвязи, Никита Кошаков ответил, что «ничего не может сказать по этому поводу».
И это только часть переносов, все 18 переносов, 17 из которых указаны как по состоянию здоровья, даже не вошли в один скрин с сайта Кировского суда Екатеринбурга
В Кировском суде на вопрос об участии фигуранта в режиме ВКС ответили, что, «вероятно, у подсудимого есть заболевание, которое препятствует рассмотрению дела».
При этом, согласно нашим источникам, в материалах дела есть документ из больницы на имя судьи Юлии Шкляевой, в которой находился Клок, где указано, что никаких сверхважных и срочных операций у него не запланировано, и выписан он будет в июле 2023 года, то есть более, чем полгода назад. Сам документ датирован концом мая 2023 года.
Напомним, что, несмотря на «болезнь», о которой говорит адвокат, прошлым летом Михаил Клок всё же смог принять участие в режиме видеоконференцсвязи в этом же Кировском суде, но — в другом процессе и в другом статусе. Он выступил в качестве свидетеля по уголовному делу о том же заказном убийстве 2000 года. На его показаниях строится обвинение в непосредственном исполнении убийства. Обвиняемым проходит предприниматель из Екатеринбурга Насими Мамедов, которого один раз уже единогласно оправдали присяжные, однако прокуратура решила отправить дело на второй круг.
Клок появился на заседании по делу Мамедова в режиме видеоконференцсвязи из Хамовнического суда Москвы. Его появление по ВКС вызвало удивление у стороны защиты, ведь, как предполагалось, «выделенный в отдельное производство» Клок находится под домашним арестом. Тем не менее, по информации его знакомых (которую мы не можем проверить), Клок якобы свободно перемещался по Екатеринбургу и другим городам.
Отметим, что по делу Мамедова Клок выступил в суде в августе прошлого года. При этом в том же месяце он «по болезни» пропустил два заседания по своему делу, следует из карточки на сайте суда.
Адвокаты Насими Мамедова называют такую «выборочную» явку Михаила Клока на заседания подозрительной. Роль этого фигуранта в параллельных и тесно переплетенных уголовных делах ключевая. Напомним, в досудебке, которую он заключил в 2022 году, указано, что Клок «берет на себя обязательство выполнить следующие действия: дать правдивые и признательные показания о своей преступной деятельности, дать показания в отношении сотрудников правоохранительных органов, изобличающие их в получении взятки в 2013 году за не привлечение его и других соучастников к уголовной ответственности за убийство Зубакина А.В.». При этом досудебное соглашение было подписано и признавшегося в заказе убийства у Клока Дмитрия Дейча.
Также он подписал обязательства рассказать о взятках судье Кировского районного суда и сотруднику ФСБ. За все это Клоку пообещали (и задокументировали), что его дело будет рассмотрено в особом порядке и в особом же порядке будет вынесено судебное решение.
Уголовное дело в отношении Михаила Клока было передано в суд в январе прошлого года. Накануне заседание было в очередной раз отложено, оно запланировано на 26 февраля. Интересно, что у Клока это уже второе дело по заказному убийству именно через 30-ю – то есть через покушение или пособничество.
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