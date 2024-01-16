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Участников перестрелки в екатеринбургском ТЦ выпустили из СИЗО

16.01 Вторник, 23 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Участников перестрелки в екатеринбургском торговом центре, которая произошла в ноябре 2023 года, выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Об изменении меры пресечения уроженцам Азербайджана, обвиняемых в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает URA.RU со ссылкой на Ленинский районный суд. По данным издания, накануне, 22 января, прошёл процесс, в ходе которого было принято решение отпустить участников перестрелки домой, где они должны будут находиться, как минимум, до 26 февраля.

Ранее суд оставлял вспыльчивых парней под стражей.

Напомним, что конфликт между южными парнями произошёл в «Гринвиче», возле кафе «Boho Coffee».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:43 Мэрия Екатеринбурга наделит мёртвых горожан правом на бесплатные 4 «квадрата» земли
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18:46 Гостиная «Пространства Заря» приняла первых гостей
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