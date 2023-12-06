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Участников перестрелки в екатеринбургском ТЦ оставили под стражей
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил под стражей участников перестрелки в екатеринбургском торговом центре до 25 января 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, сегодня суд вышестоящий инстанции рассмотрел жалобы защитников арестованных на постановления Ленинского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, но оставил их без удовлетворения.
«Обвиняемые останутся под стражей», – подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, что в отношении участников конфликта было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе областного суда, сегодня суд вышестоящий инстанции рассмотрел жалобы защитников арестованных на постановления Ленинского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, но оставил их без удовлетворения.
«Обвиняемые останутся под стражей», – подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, что в отношении участников конфликта было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
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