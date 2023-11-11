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«Случайного» убийцу женщины задержали в Ревде
Фото: Владимир Коцюба-Белых / Ревдинский рабочий
Установлена личность человека, который несколько дней назад «случайно» убил женщину на крыльце магазина «Красное и Белое» в Ревде. Им оказался знакомый семьи погибшей.
Ревдинка погибла у входа в алкомаркет в минувшую субботу, 11 ноября. Она зашла в магазин в сопровождении двух мужчин — своего мужа и их общего знакомого. Пока муж задержался на кассе, женщина вместе с «другом семьи» вышли на улице, где её спутник нанёс два удара, после чего она упала. Драчун с места происшествия скрылся, а потерпевшая больше не поднялась. Как позже определили врачи, при падении она получила черепно-мозговую травму и скончалась от кровоизлияния в мозг.
Сегодня стало известно, что редвинские полицейские задержали человека, ударившего женщину. В содеянном он признался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сетевой ресурс «Ревда-Инфо» сообщает, что погибшей Анастасии Зотеевой было чуть больше сорока лет. Она работала в распределительном центре «Магнит». Без матери остались трое детей — 22-летний сын и дочери 7 и 10 лет.
Ревдинка погибла у входа в алкомаркет в минувшую субботу, 11 ноября. Она зашла в магазин в сопровождении двух мужчин — своего мужа и их общего знакомого. Пока муж задержался на кассе, женщина вместе с «другом семьи» вышли на улице, где её спутник нанёс два удара, после чего она упала. Драчун с места происшествия скрылся, а потерпевшая больше не поднялась. Как позже определили врачи, при падении она получила черепно-мозговую травму и скончалась от кровоизлияния в мозг.
Сегодня стало известно, что редвинские полицейские задержали человека, ударившего женщину. В содеянном он признался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сетевой ресурс «Ревда-Инфо» сообщает, что погибшей Анастасии Зотеевой было чуть больше сорока лет. Она работала в распределительном центре «Магнит». Без матери остались трое детей — 22-летний сын и дочери 7 и 10 лет.
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