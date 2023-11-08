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На крыльце магазина в Ревде убили женщину

Горожане пытались попасть в алко-маркет, несмотря на лежачий возле входа труп

20.00 Суббота, 11 ноября 2023
Фото: Владимир Коцюба-Белых / Ревдинский рабочий
В Редве на крыльце магазина, в котором продают алкоголь, убили женщину. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Ревдинский рабочий».

Как передает корреспондент издания, несмотря на лежащий рядом с крыльцом труп, жители города пытались пройти в магазин. Покойница, судя по всему, не смущала желающих приобрести что-то в алко-маркете.

По словам очевидцев, женщину ударили по голове. Бригада медиков не смогла реанимировать женщину. Тело с лестницы магазина увезли после осмотра судмедэкспертов. О том, пойман ли надавший, пока не сообщается.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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20:00 На крыльце магазина в Ревде убили женщину
19:47 Естественная убыль населения в Свердловской области составила более 10 тысяч человек
18:01 ФК «Урал» завершил первый круг очередным поражением
16:46 Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год
16:12 Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей
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12:22 Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
11:19 Чарующие фотографии сближения Луны и Венеры запечатлел уральский фотограф
10:33 Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
09:57 Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
21:13 Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга
20:42 Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
20:14 При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
19:44 В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»
19:10 Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
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16:58 Основатель первоуральского боксерского клуба «Динас» погиб на охоте
16:31 Екатеринбургские власти намерены очистить тротуары до следующих снегопадов
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