Возрастное ограничение 18+
На крыльце магазина в Ревде убили женщину
Горожане пытались попасть в алко-маркет, несмотря на лежачий возле входа труп
Фото: Владимир Коцюба-Белых / Ревдинский рабочий
В Редве на крыльце магазина, в котором продают алкоголь, убили женщину. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Ревдинский рабочий».
Как передает корреспондент издания, несмотря на лежащий рядом с крыльцом труп, жители города пытались пройти в магазин. Покойница, судя по всему, не смущала желающих приобрести что-то в алко-маркете.
По словам очевидцев, женщину ударили по голове. Бригада медиков не смогла реанимировать женщину. Тело с лестницы магазина увезли после осмотра судмедэкспертов. О том, пойман ли надавший, пока не сообщается.
Как передает корреспондент издания, несмотря на лежащий рядом с крыльцом труп, жители города пытались пройти в магазин. Покойница, судя по всему, не смущала желающих приобрести что-то в алко-маркете.
По словам очевидцев, женщину ударили по голове. Бригада медиков не смогла реанимировать женщину. Тело с лестницы магазина увезли после осмотра судмедэкспертов. О том, пойман ли надавший, пока не сообщается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На трамвайной остановке в Екатеринбурге умерла женщина
08 ноября 2023
08 ноября 2023
В Екатеринбурге обнаружили обезглавленную собаку
06 ноября 2023
06 ноября 2023
Под Березовским «Газель» насмерть сбила 31-летнюю женщину
02 ноября 2023
02 ноября 2023
В столице Урала на Уралмаше с рельсов сошел трамвай
08 ноября 2023
08 ноября 2023