Бастрыкин потребовал доклад об инциденте, вынудившем екатеринбурженку спровоцировать ДТП

«Однако в ходе следования по автодороге потерпевшая приняла меры к тому, чтобы злоумышленник утратил контроль над движением автомобиля и совершил ДТП. Поняв, что другим участником ДТП на место будет вызвана полиция, обвиняемый покинул место происшествия, скрывшись в неизвестном направлении»,



– сообщили в Следкоме.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости