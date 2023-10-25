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Бастрыкин потребовал доклад об инциденте, вынудившем екатеринбурженку спровоцировать ДТП
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании инцидента, который вынудил екатеринбурженку спровоцировать ДТП, чтобы спасти себе жизнь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.2 ст.105 УК РФ)
По версии следствия, конфликт между 32-летним молодым человеком и 41-летней потерпевшей произошел в ночь на 25 октября в гаражном боксе по проспекту Космонавтов, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности стал с особой жестокостью расправляться с женщиной.
После чего, как утверждает следствие, он посадил потерпевшую в машину и повез ее в лес, чтобы «завершить свои действия, направленные на убийство женщины».
Сейчас он задержан.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что мужчина гвоздями прибил к ступням потерпевшей доску, а затем достал их и потребовал отвезти его в Асбест. На отказ женщины он облил ее бензином, поджог и через какое-то время потушил. По данным телеграм-издания, женщина сама вела машину.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.2 ст.105 УК РФ)
По версии следствия, конфликт между 32-летним молодым человеком и 41-летней потерпевшей произошел в ночь на 25 октября в гаражном боксе по проспекту Космонавтов, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности стал с особой жестокостью расправляться с женщиной.
После чего, как утверждает следствие, он посадил потерпевшую в машину и повез ее в лес, чтобы «завершить свои действия, направленные на убийство женщины».
«Однако в ходе следования по автодороге потерпевшая приняла меры к тому, чтобы злоумышленник утратил контроль над движением автомобиля и совершил ДТП. Поняв, что другим участником ДТП на место будет вызвана полиция, обвиняемый покинул место происшествия, скрывшись в неизвестном направлении»,
– сообщили в Следкоме.
– сообщили в Следкоме.
Сейчас он задержан.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что мужчина гвоздями прибил к ступням потерпевшей доску, а затем достал их и потребовал отвезти его в Асбест. На отказ женщины он облил ее бензином, поджог и через какое-то время потушил. По данным телеграм-издания, женщина сама вела машину.
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