Екатеринбурженка спровоцировала ДТП, чтобы спасти себе жизнь

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«Первое время женщина успешно отбивалась ногами, и тогда мужчина захотел лишить ее "оружия". Он взял в гараже молоток с гвоздями и прибил ступни женщины к доске, чтобы она ими не размахивала. Затем, успокоившись, он вынул гвозди и попросил отвезти его в Асбест, на что потерпевшая сначала ответила отказом. Тогда молодой человек попытался ее "уговорить": он облил женщину бензином, поджег и тут же потушил – все-таки водитель ему был нужен живым»,