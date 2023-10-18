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Екатеринбурженка спровоцировала ДТП, чтобы спасти себе жизнь
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбурженка спровоцировала ДТП, чтобы спастись от молодого человека, который сначала прибил к ее ступням доску, а потом поджог, облив бензином.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 41-летняя екатеринбурженка часто ругалась со своим 32-летним молодым человеком. Лишь после того, как женщине надоели постоянные скандалы, она решила остаться ночевать у своей мамы. Но через два дня, 25 октября, молодой человек заметил ее на улице, когда она чистила свою машину. Он предложил своей подруге поговорить в укромном месте и повел за собой в гараж, где напал на нее.
Испугавшись за свою жизнь, екатеринбурженка согласилась и несмотря на травмы и ожоги села за руль. Уже тогда она решила найти возможность спроецировать ДТП, и когда наступил подходящий момент, она врезалась в другую машину.
Сообщается, что женщину обнаружили в ужасном состоянии. Врачи диагностировали у нее ожог верхних конечностей, ягодичных областей, верхних дыхательных путей, шеи и лица общей площадью 15-20%. Молодой человек в это время пытался скрыться в лесу, но его быстро нашли и задержали.
По данным RT, задержанный мужчина несколько месяцев назад вышел из колонии. Так, по информации издания, после очередного освобождения летом 2021 года мужчина поругался со своим знакомым, избил его, и на следующей день после этого напал на еще одного человека, украв у него телефон, ботинки и часы, за что его приговорили к двум годам тюрьмы.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 41-летняя екатеринбурженка часто ругалась со своим 32-летним молодым человеком. Лишь после того, как женщине надоели постоянные скандалы, она решила остаться ночевать у своей мамы. Но через два дня, 25 октября, молодой человек заметил ее на улице, когда она чистила свою машину. Он предложил своей подруге поговорить в укромном месте и повел за собой в гараж, где напал на нее.
«Первое время женщина успешно отбивалась ногами, и тогда мужчина захотел лишить ее "оружия". Он взял в гараже молоток с гвоздями и прибил ступни женщины к доске, чтобы она ими не размахивала. Затем, успокоившись, он вынул гвозди и попросил отвезти его в Асбест, на что потерпевшая сначала ответила отказом. Тогда молодой человек попытался ее "уговорить": он облил женщину бензином, поджег и тут же потушил – все-таки водитель ему был нужен живым»,
– пишет телеграм-канал.
Испугавшись за свою жизнь, екатеринбурженка согласилась и несмотря на травмы и ожоги села за руль. Уже тогда она решила найти возможность спроецировать ДТП, и когда наступил подходящий момент, она врезалась в другую машину.
Сообщается, что женщину обнаружили в ужасном состоянии. Врачи диагностировали у нее ожог верхних конечностей, ягодичных областей, верхних дыхательных путей, шеи и лица общей площадью 15-20%. Молодой человек в это время пытался скрыться в лесу, но его быстро нашли и задержали.
По данным RT, задержанный мужчина несколько месяцев назад вышел из колонии. Так, по информации издания, после очередного освобождения летом 2021 года мужчина поругался со своим знакомым, избил его, и на следующей день после этого напал на еще одного человека, украв у него телефон, ботинки и часы, за что его приговорили к двум годам тюрьмы.
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