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Велосипедист, обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском, останется в СИЗО
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Свердловский областной суд оставил под стражей велосипедиста, который обвиняется в убийстве 16-летней девочки в Каменске-Уральском.
Напомним, что вечером 9 августа тело 16-летней жительницы Каменска-Уральского нашли в овраге у леса. В тот день школьница ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж, а потом возвращалась домой на электричке.
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых видно, как за школьницей за несколько часов до ее смерти ехал неизвестный мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего велосипедисту предъявили обвинение в краже и убийстве.
Синарский районный суд Каменска-Уральского 1 сентября удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Защита обжаловала постановление. Свердловский облсуд по итогам апелляционного рассмотрения не нашел оснований для изменения меры пресечения. Жалоба оставлена без удовлетворения. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 10 октября включительно.
Напомним, что вечером 9 августа тело 16-летней жительницы Каменска-Уральского нашли в овраге у леса. В тот день школьница ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж, а потом возвращалась домой на электричке.
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых видно, как за школьницей за несколько часов до ее смерти ехал неизвестный мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего велосипедисту предъявили обвинение в краже и убийстве.
Синарский районный суд Каменска-Уральского 1 сентября удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Защита обжаловала постановление. Свердловский облсуд по итогам апелляционного рассмотрения не нашел оснований для изменения меры пресечения. Жалоба оставлена без удовлетворения. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 10 октября включительно.
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