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Тело 16-летней девушки в Каменске-Уральском нашли в овраге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском тело 16-летней девушки обнаружили в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки. Школьница ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж, а потом возвращалась домой на электричке.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что мать 16-летней Даны обратилась в полицию вечером 9 августа за помощью в розыске дочери. Сыщики установили, что в 23.01 8 августа девочка вернулась из Екатеринбурга на электричке. В столицу Урала она самостоятельно ездила, чтобы поступить в педагогический колледж.
Полицейские обнаружили тело девочки в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, пролегающей вдоль лесопарковой зоны, и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат».
Выпускница девятого класса ранее не уходила из дома. На профилактическом учете в полиции она не состояла. Девочка воспитывалась в неполной семье, матерью, но связь с отцом поддерживала.
Отмечается, что у девушки был молодой человек, которому она в роковую ночь успела отправить видеосообщение. Сейчас полицейские прочесывают лес, чтобы найти телефон Даны. Точные обстоятельства трагедии устанавливаются.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что мать 16-летней Даны обратилась в полицию вечером 9 августа за помощью в розыске дочери. Сыщики установили, что в 23.01 8 августа девочка вернулась из Екатеринбурга на электричке. В столицу Урала она самостоятельно ездила, чтобы поступить в педагогический колледж.
Полицейские обнаружили тело девочки в небольшом овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, пролегающей вдоль лесопарковой зоны, и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат».
Выпускница девятого класса ранее не уходила из дома. На профилактическом учете в полиции она не состояла. Девочка воспитывалась в неполной семье, матерью, но связь с отцом поддерживала.
Отмечается, что у девушки был молодой человек, которому она в роковую ночь успела отправить видеосообщение. Сейчас полицейские прочесывают лес, чтобы найти телефон Даны. Точные обстоятельства трагедии устанавливаются.
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