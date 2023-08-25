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СК проверит ставших свидетелями убийства аспиранта УрФУ сотрудников ГИБДД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет проверит сотрудников ГИБДД, которые могли быть свидетелями убийства аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили во время уличной драки.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, следственный комитет начал проверку в отношении старшего лейтенанта ГИБДД и его напарника, которых подозревают в бездействии. Ранее очевидцы утверждали, что гаишники игнорировали просьбы помочь, когда завязалась драка.
Напомним, аспирант из Габона умер после удара ножом в потасовке у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева 18 августа. Спустя сутки был задержан нанесший роковой удар 22-летий безработный житель поселка Сосновый Бор Артемовского района Данил Фомин, который признал свою вину в суде.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник, следственный комитет начал проверку в отношении старшего лейтенанта ГИБДД и его напарника, которых подозревают в бездействии. Ранее очевидцы утверждали, что гаишники игнорировали просьбы помочь, когда завязалась драка.
Напомним, аспирант из Габона умер после удара ножом в потасовке у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева 18 августа. Спустя сутки был задержан нанесший роковой удар 22-летий безработный житель поселка Сосновый Бор Артемовского района Данил Фомин, который признал свою вину в суде.
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